20 Mayıs 2019'da okullar tatil mi?

Her yıl coşkuyla kutlanan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, 19 Mayıs'ın 100'üncü yıldönümü nedeniyle daha büyük bir heyecanla yaşandı. 19 Mayıs'ın 2019 yılında pazar gününe denk gelmesinin ardından milyonlarca öğrenci ve veli, 20 Mayıs 2019 Pazartesi gününün tatil olup olmadığını araştırmaya başladı.

BUGÜN OKUL TATİL Mİ?

Türkiye'deki resmi tatil günlerinden biri olan 19 Mayıs, halihazırda sonu tatili olan pazar gününe denk geldi. Bu nedenle 20 Mayıs 2019 Pazartesi günü tüm kamu kurum ve kuruluşları gibi okullar da açık olacak. Tüm okullarda eğitim ve öğretim hayatına devam edecek.