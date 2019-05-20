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20 Mayıs Hadi ipucu: Atomus kelimesi Yunanca'da ne anlama gelmektedir? 21.00 Hadi

Hadi ipucu 20 Mayıs sorusu ve cevabı yayınlandı. Bugün saat 21.00'da canlı olarak yapılacak ödüllü yarışmada Hadi ipucu sorusu, Atomus kelimesi Yunanca'da ne anlama gelmektedir? oldu. Hadiciler bu ipucu ile bir adım önde olacak. İşte, 20 Mayıs Hadi ipucu sorusu cevabı...

Hadi ipucu

Hadi ipucu 20 Mayıs sorusu yayınlandı. Hadi ipucu sorusu olarak; Atomus kelimesi Yunanca'da ne anlama gelmektedir? sorusu hadi yarışmacılarına yöneltildi. Bugün saat 21.00'da oynanacak hadi ipucu yarışmasına sayılı dakikalar kaldı. İşte, 20 Mayıs Hadi ipucu sorusu ve cevabı...

HADİ İPUCU SORUSU 20 MAYIS

Hadi resmi instagram adresi üzerinden ipucuyu yayınlandı. Yapılan duyuru ise: 

Hadi İpucu bugün saat 21.00'da

Ödül ise; henüz belli olmadı!

HADİ İPUCU SORUSU 20 MAYIS CEVABI: BİRLİKTE, BÖLÜNEMEZ

Atom veya zerre, bilinen evrendeki tüm maddenin kimyasal ve fiziksel niteliklerini taşıyan en küçük yapı taşıdır. Atom Yunancada bölünemez anlamına gelen atomustan türemiştir. Atomus sözcüğünü ortaya atan ilk kişi MÖ 440'lı yıllarda yaşamış Demokritos'tur. Gözle görülmesi imkânsız, çok küçük bir parçacıktır ve sadece taramalı tünelleme mikroskobu (atomik kuvvet mikroskobu) vb. ile incelenebilir. Bir atomda, çekirdeği saran negatif yüklü bir elektron bulutu vardır. Çekirdek ise pozitif yüklü protonlar ve yüksüz nötronlardan oluşur. Atomdaki proton sayısı elektron sayısına eşit olduğunda atom elektriksel olarak yüksüzdür. Elektron ve proton sayıları eşit değilse bu parçacık iyonolarak adlandırılır. İyonlar oldukça kararsız yapılardır ve yüksek enerjilerinden kurtulmak için ortamdaki başka iyon ve atomlarla etkileşime girerler.

Bir atom, sahip olduğu proton ve nötron sayısına göre sınıflandırılır: atomdaki proton sayısı kimyasal elementi tanımlarken, nötron sayısı da bu elementin izotopunu tanımlar. Her elementin radyoaktif bozunma veren en az bir izotopu vardır.

Elektronlar belirli enerji seviyelerinde bulunur ve foton salınımı veya emilimi yaparak farklı seviyeler arasında geçişlerde bulunabilirler. Elektron, elementin kimyasal özelliklerini belirlemesinin yanı sıra atomun manyetik özellikleri üzerinde de oldukça etkilidir.

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YORUMLAR

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