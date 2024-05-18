19 Mayıs için geri sayım başladı. Bilindiği gibi okullar resmi tatillerde kapalı olurken, ders yapılmamaktadır. Bu kapsamda 20 Mayıs Pazartesi günü okulların durumu öğrenci ve veliler tarafından mercek altına alındı. Peki, "20 Mayıs okullar tatil mi? 20 Mayıs Pazartesi günü okul var mı, ders yapılacak mı?" İşte detaylar...