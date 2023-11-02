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        Haberler Gündem 3. Sayfa 20 metreden düşen işçi öldü

        20 metrelik çatıdan düşen işçi, hastanede kurtarılamadı

        Mersin'de tadilat sırasında tekstil atölyesinin çatısından düşen Niyazi Canlı, hastanede hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 16:54 Güncelleme: 02.11.2023 - 16:54
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        20 metreden düşen işçi öldü
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        Mersin'in Tarsuz ilçesi Esenler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, tadilatta olan tekstil atölyesinin çatısında çalışan Niyazi Canlı (28), dengesini kaybedip yaklaşık 20 metreden düştü.

        Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Niyazi Canlı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Olayla ilgili inceleme devam ederken, Niyazi Canlı'nın düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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