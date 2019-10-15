20'nci yaşını Say ile kutluyor

İstanbul Okan Üniversitesi bu yıl 20 yaşında. Girişimcilik Dersi, Happy Life Programı, Kariyer ve Yaşam Dersleri gibi pek çok ilki başlatan Üniversite ana kampüsü Tuzla'nın yanı sıra, Kadıköy ve Mecidiyeköy'de 26 bin öğrenciye eğitim veriyor. İş yaşamına en yakın üniversite olma vizyonu doğrultusunda 20 yılda 30 bine yakın mezununu iş dünyasına uğurlamanın gururunu yaşıyor.

İstanbul Okan Üniversitesi 20'nci yılında dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say'ı kampüsünde ağırlayacak. Say'ın 17 Ekim'de Bekir Okan, Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştireceği piyano resitaline üniversitenin öğrencileri ve çalışanları katılacak. Üniversitenin Tuzla Kampüsü'nde yer alan Bekir Okan, Kültür ve Sanat Merkezi İstanbul'un en büyük ikinci sanat merkezi olma özelliğini taşıyor. Bekir Okan Kültür, Sanat ve Kongre Merkezi'nde 1550 kişilik çok amaçlı bir konferans salonu, 300 kişilik çok amaçlı salon, 4 katlı bir kütüphane ve 2 katlı sergi salonu, 7 fuaye ve kokteyl alanları bulunuyor.