N'Golo Kante'nin inanılmaz hikayesi!

Premier Lig'de şampiyon olan Leicester City'nin en önemli oyuncularından biri olan N'Golo Kante, yükselişine devam ediyor! 27 yaşındaki futbolcu, Dünya Kupası'nda finale çıkan Fransa'nın da en önemli yıldızlarından biri. Kante'nin 1998 Dünya Kupası'nda babasıyla çöp topladığı ortaya çıktı!