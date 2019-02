2000'li yılların en iyi 15 western filmi

Western belki eskisi kadar popüler değil ama hâlâ ilgi gören bir film türü... “Sisters Biraderler”in (The Sisters Brothers) gösterime girdiği hafta 2000'li yıllarda çekilen en iyi western filmlerini hatırladık. Modern zamanlarda geçen ama görsel atmosferleri itibarıyla kimilerinin western olarak kabul ettiği “İhtiyarlara Yer Yok” (No Country for Old Men) ya da “Üç Defin” (Three Burials) gibi filmleri listemize almadık. Western filmleriyle aynı dönemde geçseler de türün temel özelliklerini taşımayan “Diriliş” (The Revenant),“Kan Dökülecek” (There Will Be Blood) gibi önemli filmleri de seçkimizin dışında tuttuk ve sadece “western gibi western”lere odaklandık. İşte Habertürk sinema yazarı Mehmet Açar'a göre ikibinli yılların en iyi western filmleri...