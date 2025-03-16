Kombu çayı, şeker, kafein ve B vitaminleri yönünden oldukça zengin bir besindir; içindekilerden dolayı sağlık açısından oldukça sağlıklı olduğu bilinir.

KOMBUCHA NEDİR?

Kombucha (Kombu Çayı) maya ve bakterilerden meydana gelen fermente olmuş bir çaydır. Çinliler aracılığıyla 2000 senedir sağlık iksiri olarak bilinmektedir. Kombu çayının içindekiler Kombucha adı verilen çay mantarından oluşur. Kombu çayı, kombu mantarı ismi verilen organizmadan elde edilir. Bu mantar, düz bir disk şeklindedir ve zarı jelatine benzemektedir. Detoks etkisi bulunan bu mantar, çay ve şekerden oluşan besleyici bir sıvı içerisinde olgunlaşır ve sık sık üreme gerçekleştirir.

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KOMBUCHA'NIN (KOMBU ÇAYI) SAYMAKLA BİTMEYEN FAYDALARI NELERDİR?

- İçerisindeki probiyotikler sayesinde bağırsakları düzenler ve vücuttaki toksinleri atmak için yardımcı olur.

- Bağırsak sağlığını ve aynı zamanda sindirim sistemini düzenler.

- İçerisindeki polifenoller nedeniyle çok güçlü bir antioksidan kaynağıdır.

- Yağ yakımını hızlandırması sebebiyle fazla kiloların daha hızlı bir şekilde yok olmasına yardımcı olmaktadır.

- Yeşil çay sayesinde kolestrolü ve kan şekerini dengelemede oldukça yararlıdır.

- Kalp sağlığını onarma konusunda yardımcıdır.

- Karaciğer sağlığı açısından oldukça faydalı bir besindir.

- Safra kesesini yeniler.

- Anti kanserojen özelliği vardır.

- Ödem atmada oldukça etkilidir.

- Enerji verir ve kronik yorgunluklarla başa çıkar.

- Depresyona karşı savaşır.

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- Cilt hastalıklarında tedavi görevi görür.

- Vücudun çeşitli bölgelerinde meydana gelen iltihaplanmalara karşı vücudu onarır ve iltihaplı yerlerin daha hızlı bir şekilde onarılmasına yardımcı eder.

- Kişinin vücut ağırlığını dengeler, vücuttaki yağları yok etmede faydalıdır.

- Susuzluk hissini yok eder ve egzersiz esnasındaki gücü artırır.

- Türlü enfeksiyonlara karşı savaşmaya yardımcıdır.

- Cinsel isteği uyandırır.

- Menapoz rahatsızlığını dengeye sokar.

- Kanı temizler.

- Sinir sistemini düzenler.

- Kan dolaşımını dengeleyerek tansiyon sorunu yaşayanlara yardımcı olur, özellikle yüksek tansiyonu dengeler. - Peklik (kabızlık) problemini giderir. - Akciğerlerdeki bronşiti, öksürük ve balgamı giderir. - Adale ağrılarını gidermeye yardımcı olur. - Uykusuzluğu gidermeye yardımcı olur. - Saçın uzamasına yardımcı olur, kellik oluşumunu engeller. - Göz sağlığını destekler. - İçmek yerine cildinize sürdüğünüzde cildinizin yaşlanmasını engeller, cildinizi nemlendirir ve kırışık karşıtı bir etki elde edilir. REKLAM KOMBU ÇAYI İDEAL TÜKETİM ÖNERİLERİ Kombucha, yüksek miktarda probiyotik ve asidik özellikler içerdiği için sindirim sisteminiz alışana kadar küçük miktarlarda içmeniz önerilir. Asidik bir çay olarak bilinen kombucha, aç karnına içildiğinde mideyi rahatsız edebilir. Bu nedenle yemeğin ardından veya öğünle birlikte tüketilmesi tavsiye edilir. Kombucha çayının sağlıklı faydalarından yararlanmak için gün içerisinde en fazla 1 ya da 2 bardak tületilmesi yeterlidir. Fazla tüketilirse asidik yapısı nedeniyle mideye hasar verebilir. Özellikle yaz aylarında buzla birlikte soğuk şekilde hazırlanabilir. Ferahlatan etkisiyle serinlemenize yardım ederek istediğiniz lezzeti sunar. Doğal olarak biraz ekşi bir tadı olsa da şeker ve tatlandırıcı eklemek, içerisinde yer alan probiyotiklerin etkisini azaltabilir. REKLAM Işık ve sıcaktan uzak, serin ve karanlık bir yerde kombucha çayını saklayabilirsiniz. Tadının değişmesine yol açmamak için ise açılmadan önce soğuk bir alanda muhafaza etmeniz gerekir. KİMLER TÜKETMEMELİ? Alerjisi olan bireylerin kombucha çayını tüketmesi uygun değildir. Hamile kadınlar da kombucha çayı içerken dikkatli olmalı ve doktora danışarak tüketmelidir. Çünkü kombuchanın hamilelikteki ya da emzirme dönemindeki etkileriyle ilgili büyük ölçekli çalışmalar yoktur. Fermantasyon sürecinde oluşan alkol bazı hamile kadınlar için zararlı olabilir. Ayrıca emziren kadınların, çocukların, karaciğer ve böbrek rahatsızlığı olanların, HIV taşıyanların, bağışıklık sistemi problemleri yaşayanların ve alkol bağımlılığı olanların kombuchadan uzak durması olası yan etkileri yaşamamaları adına önemlidir.