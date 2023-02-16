Ayrıca 9,1 büyüklüğündeki deprem Dünya'nın şeklini de etkiledi. Dünya'nın basık şeklinde de (üstte düz ve ekvatorda şiş) küçük bir miktar azalma görüldü. Gezegen, şekil değiştirerek 10 milyarda bir oranla daha az yassı haline geldi.