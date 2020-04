WHAT WE DO IN THE SHADOWS (2014)

Yeni Zelanda’nın Wellington kentinde banliyöde yaşayan dört vampir üzerine çekilmiş bir ‘mockumentary’. Diğer bir deyişle, uydurma bir belgesel... Vampirlerin günlük ve sosyal hayatlarına yoğunlaşan ilk bölüm çok eğlenceli. Bulaşık yıkama tartışmaları, gece eğlenceleri, beslenme sırasında çıkan teknik problemler, kurbanın altına serilen gazete kâğıtları gibi ayrıntılar harika. Aralarına katılan çaylak vampir Nick’le birlikte hikâye farklı bir yön kazanıyor. Gelmiş geçmiş en komik vampir filmlerinden biri olduğu kesin… Başrollerden birini oynayan Yeni Zelandalı sinemacı Taika Waititi, filmi Jemaine Clement ile birlikte yazıp yönetti. Waititi daha sonra ‘Thor: Ragnarok’ ve geçtiğimiz yıl Oscar’a aday olan ‘Tavşan Jojo’yu (Jojo Rabbit) yönetti. Jemaine Clement ise ‘What We Do in the Shadows’u bir TV dizisi haline getirdi.