Şehrin güneyindeki, hava sıcaklığı için gösterge kabul edilen meteoroloji istasyonunda, gün içinde hava sıcaklığı 40,7 derece ölçüldü. Bu, "düzenli ölçümlerin yapılmaya başlamasından bu yana şehirde kaydedilen en yüksek hava sıcaklığı" oldu.