Bedelli askerlik için yapılan çalışmaların ardından ilk hatlar kamuoyu ile paylaşıldı. Bedelli askerlik şartlarını AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan şu sözlerle açıkladı: "Bugün torba yasa gündeme geldi. Ekim ayında Meclis'in açıldığında gündeme geleceğini düşündüğümüz bedelliyi de bu yasaya ekleme kararı aldık. 25 yaş ve 15 bin TL ön görüsüyle beraber, 25 günlük bir askerlik hizmeti öngörülüyor. Çalışmalar takdir, komisyonundur. Bugün bir kaç saat içerisinde kanunu Meclisimize, Plan Bütçe'ye gönderiyoruz. Ümit ediyorum bir an önce toplanacaktır, bu hafta komisyon aşamaları biterse, haftaya da nihayete erecektir"

BEDELLİ ASKERLİKTE ASKERLİK 28 GÜN MÜ, 25 GÜN MÜ?

Bedelli askerlik için Turan'ın ilk yaptığı açıklama 25 günlük askerlik yapılacağı yönündeydi. Ancak daha sonra, askerlik hizmetinin 25 ya da 28 gün olabileceği yönünde çalışmaların yapıldığı yönünde olduğu belirtildi. 2018 bedelli askerliğinden 31 aralık 1993 tarihinden önce doğanlar yararlanacak.

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