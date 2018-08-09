2018 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Kamu Personel Seçme Sınavlarının ( KPSS) lisans düzeyindeki sınavları sona erdi. Kamu kurumlarına atanmak için bu sınava giren adaylar sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırıyor. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan KPSS'nin sonuçlarının açıklanacağı o tarih!

KPSS LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin yaptığı açıklamaya göre 2018 KPSS Lisans sonuçları 31 Ağustos 2018 tarihinde açıklanacak. Sınav sonuçları, ÖSYM'nin resmi internet adresinden erişime açılacak.

ÖSYM SINAV SONUCU AÇIKLAMA SİSTEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS SONUÇLARI NASIL DUYURULACAK?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların, daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

KPSS SINAVLARININ AÇIKLANACAĞI TARİHLER

2018 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT): 31 AĞUSTOS 2018

2018 KPSS Ortaöğretim: 8 KASIM 2018

2018 KPSS Önlisans: 29 KASIM 2018

2018 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT): 4 OCAK 2019

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