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Müzik dünyasının en saygın ödüllerinden biri olan 2019 Brit Ödülleri O2 Arena'da düzenlenen törenle kazanlara takdim edildi. Birçok ünlünün yer aldığı tören, ödül ve şovlar kadar kırmızı halısıyla da konuşuldu. Dua Lipa, Madison Beer, Daniel Lismore, Montana Brown gecenin en dikkat çeken isimlerinden oldu. İşte geceden yansıyanlar...

Montana Brown