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2019 Brit Ödülleri kırmızı halısından görüntüler

Giriş: 21.02.2019 - 11:48 | Güncelleme:  HABERTURK.COM

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Brit Ödülleri 2018, dün gece O2 Arena'da sahiplerine ulaştı. Birçok ünlünün yer aldığı tören, ödül ve şovlar kadar kırmızı halısıyla da konuşuldu. İşte 2019 Brit Ödülleri kırmızı halısından görüntüler

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    Müzik dünyasının en saygın ödüllerinden biri olan 2019 Brit Ödülleri O2 Arena'da düzenlenen törenle kazanlara takdim edildi. Birçok ünlünün yer aldığı tören, ödül ve şovlar kadar kırmızı halısıyla da konuşuldu. Dua Lipa, Madison Beer, Daniel Lismore, Montana Brown gecenin en dikkat çeken isimlerinden oldu. İşte geceden yansıyanlar...

    Montana Brown

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    Daniel Lismore

     

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    Madison Beer

     

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    Hugh Jackman

     

     

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    Victoria Hope

     

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    Pink

     

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    Madison Beer

     

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    Jessy Nelson

     

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    Kelly Brook

     

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    Dua Lipa 

     

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    Dua Lipa 

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    Natalie Dormer

     

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    Anne-Marie

     

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    Suki Waterhouse

     

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    Winnie Harlow 

     

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    Konuk 

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