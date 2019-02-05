Küresel kahve zinciri Caffè Nero, yeni dükkanını İstanbul’un Bebek semtinde açtı. yeni mağazası ile hayata geçiriyor. Semtin geçmişi ve kendine özgü dokusu korunarak mağazanın tasarlandığı belirtilirken, ürün gamının da yenilendiği kaydedildi.

Caffè Nero Bebek mağazasının ‘misafire ve semte özel’ hizmet deneyimini hissettireceğini kaydeden Caffè Nero Türkiye CEO’su Ahmet Yanıkoğlu, "Caffè Nero Bebek mağazası, markamızın yenilenen vizyonunda öncü görevi üstleniyor. Caffè Nero olarak başlattığımız bu girişimle ‘kahve evi’ deneyimini kendimize has yeni ve farklı bir konuma taşıyoruz" dedi.

'KAHVE TÜKETİMİ ARTIYOR'

Kahve evi deneyimini ileriye taşıyarak markanın sektöründeki konumunu güçlendirdiğini ifade eden Yanıkoğlu, "Caffè Nero Türkiye olarak Türkiye’deki kahve tüketiminde önemli bir artış gözlemliyoruz. Yeni konseptimizin de katkısıyla 2019 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 30 oranında büyümeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

150 KİŞİ İSTİHDAM EDECEK

Bundan 20 yıl önce İngiltere'de kurulan Caffè Nero'nun, 10 ülkede binden fazla mağazası bulunuyor. Türkiye'de de 63 mağazası bulunan şirket, yeni konseptli 15 yeni mağaza açarak 2019'da bu sayıyı 78'e taşımayı hedefliyor. Bu kapsamda 150 kişilik yeni istihdamın sağlanması planlanıyor.