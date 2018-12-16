DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, Türkiye varlıklarının cazip fiyatlamaları ile 2019'da yatırımcıların ilgisini çekeceğini öngördü.
Ateş, "Cazip fiyatlamaları ile Türkiye varlıkları 2019'da yatırımcıların ilgisini çekebilecek önemli bir potansiyele sahip" dedi. Ateş, gelecek yıl hem fonlama tarafındaki sıkışma hem de faiz oranlarındaki artışın kredi büyümesi üzerinde baskı yaratmaya devam etmesini, kredi büyümesinin yüzde 12 seviyesinde olmasını beklediklerini aktardı.
'İKİNCİ YARIDA FİNİNSMAN KOŞULLARI RAHATLAR'
2019'un kredi riski yönetimi açısından daha sıkı tahsis kurallarının işletileceği, yakın takip portföylerinin daha dikkatli izlenerek alınacak ilave aksiyon planları ile NPL gelişiminin kontrolünün hedefleneceği bir yıl olacağını belirten Ateş "Ağustos ayından itibaren yaşadığımız süreç, sektör için gerçek bir stres senaryosu ortaya koymuştur ve bankaların stres koşullarında likiditelerini doğru yönetebildiklerini bir yapıya sahip olduğunu göstermiştir. Bu yılın son çeyreğinde negatife döndüğünü tahmin ettiğimiz büyümenin, 2019'un ilk yarısında da zayıf seyretmesini, ancak 2019'un ikinci yarısından itibaren finansman koşullarındaki rahatlamayla toparlanmasını ve yıl genelinde büyümenin yüzde 2 civarında tarihsel ortalamaların altında gerçekleşmesini bekliyoruz" değerlendirmesini yaptı.
DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, niş sektör olarak adlandırdıkları sağlık, spor kulüpleri, belediyeler, denizcilik, turizm, enerji, altyapı gibi bazı sektörlere destek vermeye devam edeceklerini aktardı.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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