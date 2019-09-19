29 Eylül 2019 tarihinde gerçekleşecek olan DUS ve STS Diş Hekimliği sınavı için giriş belgeleri açıklandı. Adaylar ÖSYM'nin AİS sistemine giriş yaprak sınav belgelerine ulaşabilecek.

DİŞ HEKİMLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI BELGESİ

29 Eylül 2019 tarihinde uygulanacak olan 2019-DUS ve 2019-STS Diş Hekimliği Sınavları adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 19 Eylül 2019 tarihinde saat 14.00’ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYIN

ÖSYM'DEN SINAVA GİRECEK ADAYLARA UYARI

29 Eylül 2019 tarihinde uygulanacak olan 2019-DUS ve 2019-STS Diş Hekimliği Sınavları için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.