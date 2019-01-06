2019 KPSS sınavları ne zaman? Lisans ortaöğretim ve ön lisans sınav tarihleri belli oldu mu? ÖSYM geçtiğimiz aylarda 2018-2019 yılı sınav takvimini internet sayfasından yayınlamıştı. İşte KPSS sınav tarihleri...

2019 KPSS SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

KPSS A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK

Sınav tarihi: 14.07.2019

Başvuru tarihleri: 03.05.2019- 15.05.2019

Geç başvuru: 28.05.2019- 28.05.2019 23:59

Sınav sonuç tarihi: 29.08.2019

KPSS A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK (ALAN BİLGİSİ)

Sınav tarihi: 3 - 15 Mayıs 2019

Başvuru tarihleri: 20 Temmuz 2019

Geç başvuru: 28.05.2019- 28.05.2019 23:59

Sınav sonuç tarihi:29 Ağustos 2019

KPSS A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK (ALAN BİLGİSİ) 2. GÜN

Sınav tarihi: 21 Temmuz 2019

Başvuru tarihi: 3 - 15 Mayıs 2019

Geç başvuru: 28.05.2019- 28.05.2019 23:59

Sınav sonuç tarihi: 29 Ağustos 2019

KPSS ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ (ÖABT)

Sınav tarihi: 28 Temmuz 2019

Başvuru tarihi: 3 - 15 Mayıs 2019

Geç başvuru: 28.05.2019- 28.05.2019 23:59

Sınav sonuç tarihi: 29 Ağustos 2019

KPSS SINAVLARI İLE ATAMA NASIL YAPILIYOR?

-Adaylar, yerleştirildikleri kamu kurum ve kuruluşlarına, Tercih Kılavuzu’nda yazılı olan belgeler ve KPSS Sınav Sonuç Belgesi ile birlikte atanmak üzere süresi içinde başvururlar.

-Kamu kurum ve kuruluşları, atamaya yetkili amirin onayı ile beş kişiden oluşan bir sınav değerlendirme komisyonu kurar. Bu komisyon, atanmak üzere bildirilen adayları, aranılan nitelikler yönünden inceleyerek, nitelikleri uyanların atamalarının yapılmasını teklif eder.

-Adaylar herhangi bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, ilan edilmiş kadrolara doğrudan atanır. Ancak, atama için öngörülen koşullara uymayan veya gerekli belgeleri süresi içinde getiremeyen adayların atamaları yapılmaz.

-Merkezi yerleştirmede herhangi bir tercihine yerleşen adaylar, göreve başlamasalar dahi, merkezi yerleştirme kapsamında bulunan kurumların personel alımlarına aynı sınav sonucu ile başvuruda bulunamazlar.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ