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2019 LGS Mayıs ayı örnek soruları! LGS Sayısal ve Sözel örnek sorular kitapçığı

Milli Eğitim Bakanlığı 2019 LGS Mayıs ayı örnek soruları yayımlandı. Yeni sınav sistemine göre iki bölümden oluşacak olan LGS'de sayısal ve sözel sorular olarak yedinci örnek sorular öğrencilerin erişimine açıldı. Örnek soru kitapçığında sayısal testte 20, sözel testte 25 olmak üzere 45 soruya yer verildi. İşte 2019 LGS örnek sorular...

LGS Mayıs ayı örnek soruları

2019 LGS Mayıs ayı örnek soruları MEB tarafından yayımlandı. Öğrenciler bütün bir yıl boyunca iyi bir lisede okumak için çalışmalarının ardından MEB sınavla öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına ilişkin nisan ayı örnek sorularını resmi internet sayfasından öğrencilere sundu. Sayısal ve Sözel olarak ikiye ayrılan örnek testte 20 sayısal, 25 sözel olmak üzere 45 soru bulunuyor.

2019 LGS MAYIS AYI ÖRNEK SORULARI

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB),1 Haziran'da yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava yönelik sekizinci örnek soru kitapçığı yayımlandı.

LGS MAYIS SAYISAL ÖRNEK SORU KİTAPÇIĞI

 

LGS MAYIS SÖZEL ÖRNEK SORU KİTAPÇIĞI

 

MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 1 Haziran'da yapılacak merkezi sınava yönelik yedinci örnek soru kitapçığında, sayısal testte 20, sözel testte 25 olmak üzere toplam 45 soruya yer verildi.

Yeni örnek soru kitapçığına, MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün "http://odsgm.meb.gov.tr/" internet adresinden erişilebiliyor.

Merkezi sınava yönelik daha önce 2018 Ekim, Kasım ve Aralık ile 2019 Ocak, Şubat ve Mart aylarında örnek soru kitapçıkları yayımlanmıştı.

LGS SINAVI NE ZAMAN 2019

Milyonlarca öğrencinin katılımıyla gerçekleşecek olan 2019 LGS sınavı 1 Haziran'da yapılacak. Sınavda başarılı olan öğrenciler puanlamalara göre istediği okulu tercih edebilecek.

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