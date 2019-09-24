Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Mustafa V. Koç Spor Ödülü'nün sahibi, İlke Özyüksel oldu

Başarılı ve vizyoner iş insanı kimliğinin yanı sıra spora büyük katkılarda bulunmuş Mustafa V. Koç'un bu alandaki vizyonunu sürdürmek amacıyla, "Olimpik Değerlere Katkı" temasıyla düzenlenen Mustafa V. Koç Spor Ödülü sahibini buldu.

Koç Holding ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi iş birliğiyle bu yıl üçüncü kez düzenlenen Mustafa V. Koç Spor Ödülü'nü, Türkiye'yi modern pentatlonda ilk kez 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda mücadele ederek tarihe geçen, 13 Ağustos 2019'da ise Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nda koşu ve atış kombinasyonunda dünya rekoru kıran İlke Özyüksel kazandı.

DOĞUMUNDAN İKİ HAFTA SONRA ÖLÜMCÜL BİR DAMAR HASTALIĞINA YAKALANMIŞTI

Doğduktan 2 hafta sonra ölümcül bir damar hastalığına yakalan milli sporcumuzun annesi de 15 yaşında gözlerini kaybetmişti. Spora çok küçük yaşta başlayan İlke Özyüksel, koşu parkurunda herkesin dikkatini çekmesine rağmen, 1500 metreci olmak yerine, Türkiye'de az bilinen, erkeklerle özdeşleşmiş modern pentatlonu tercih etmişti. 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye adına modern pentatlonda olimpiyata giden ilk sporcu olan İlke, geçen ay İngiltere'de düzenlenen Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nda koşu ve atış kombinasyonunda dünya rekoru kırdı.