NBA All-Star 2019 organizasyonunun ilk gününde ABD karması, dünya karmasını 161-144 mağlup etti.
NBA takımlarından Charlotte Hornets'ın sahası Spectrum Center'ın ev sahipliği yaptığı organizasyonun "Yükselen Yıldızlar" müsabakasında, ABD karması ile dünya karması karşılaştı.
Kadrolarında en az 3 "çaylak" ve en az 3 ikinci yıl oyuncusu bulunduran 10'ar kişilik ABD karması ile dünya karması mücadelesinde kazanan taraf, rakibini 161-144 yenen ABD karması oldu.
MVP ÖDÜLÜ KUZMA'NIN
ABD karmasında Los Angeles Lakers'ta forma giyen Kyle Kuzma 35 sayı, 6 ribaunt ve 2 asistlik performansıyla maçın en değerli oyuncusu (MVP) ödülüne layık görüldü.
Boston Celticsli Jayson Tatum 30 sayı ve 9 ribaunt, Atlanta Hawkslı Trae Young 25 sayı, 10 asist ve 7 ribaunt, Utah Jazzlı Donovan Mitchell 20 sayı, 9 asist ve 7 ribauntla galibiyette pay sahibi oldu.
Dünya karmasında ise Philadelphia 76ers'ın Avustralyalı oyuncusu Ben Simmons 28 sayı, 6 asist, 5 ribaunt ve 3 top çalmayla takımın en skoreri olarak dikkati çekti. Chicago Bulls'tan Lauri Markkanen 21 sayı ve 6 ribaunt, Dallas Mavericks'ten Luka Doncic ise 13 sayı ve 9 asistle mücadeleyi tamamladı. Sahada 15 dakika kalan Cleveland Cavalierslı milli oyuncu Cedi Osman, 2 sayı, 4 asist, 3 ribaunt ve 2 top çalmayla oynadı.
ÜNLÜLER MAÇI
Eski basketbolcu Ray Allen, eski Amerikan futbolcusu Steve Smith, komedyen Amanda Seales, aktör Mike Colter, rap şarkıcısı Quavo gibi spor ve televizyon dünyasından tanınmış kişilerinin yanı sıra ABD'de yaşayan kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz'ün de kadrosunda yer aldığı ünlüler maçında ise "Home", "Away"i 82-80 yendi.
Sosyal medyadaki videolarıyla tanınan Famous Los, 22 sayı ve 3 asistlik performansıyla maçın MVP'si seçildi.
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