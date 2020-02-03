Oscar Ödülleri'nin habercisi kabul edilen İngiliz Sinema ve Televizyon Sanatları Akademisi Ödülleri, namı diğer BAFTA 2020 Ödülleri'ni kazananlar açıklandı. İngiltere’de Londra’daki Royal Albert Hall’da düzenlenen törenle 73. BAFTA Ödülleri, kazananlara takdim edildi. Cambridge Düşesi Kate Middleton ve eşi Prens William'ın da katıldığı 73. BAFTA Ödülleri'nde 1917, Once Upon a Time in Hollywood, Joker ve Parasite filmleri öne çıktı. 1917 filmi 7 dalda ödül kazandı. İşte 2020 BAFTA Ödülleri'ni kazananlar...
EN İYİ FİLM
1917
EN İYİ AKTRİS
Renée Zellweger – Judy
EN İYİ AKTÖR
Joaquin Phoenix, Joker
EN İYİ YÖNETMEN
1917, Sam Mendes
EN İYİ OYUNCU KADROSU
Joker
YÜKSELEN YILDIZ (HALK OYU İLE)
Micheal Ward
İNGİLİZCE DİLİNDE OLMAYAN EN İYİ FİLM
Parasite
EN İYİ GÖRSEL EFEKT
1917
EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU
Laura Dern, Marriage Story
EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU
Brad Pitt, Once Upon a Time in Hollywood
EN İYİ ORİJİNAL SENARYO
Parasite – Han Jin Won, Bong Joon-ho
EN İYİ UYARLAMA SENARYO
Jojo Rabbit, Taika Waititi
EN İYİ MÜZİK
Joker, Hildur Guðnadóttir
EN İYİ GÖRÜNTÜ YÖNETİMİ
1917 Roger Deakins
EN İYİ KURGU
LE MANS ’66 Andrew Buckland, Michael McCusker
EN İYİ KÖSTÜM
Little Women
EN İYİ SAÇ VE MAKYAJ
Bombshell
EN İYİ SES
1917
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