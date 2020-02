HABERTURK.COM

Oscar Ödülleri'nin habercisi kabul edilen İngiliz Sinema ve Televizyon Sanatları Akademisi Ödülleri, namı diğer BAFTA 2020 Ödülleri'ni kazananlar açıklandı. İngiltere’de Londra’daki Royal Albert Hall’da düzenlenen törenle 73. BAFTA Ödülleri, kazananlara takdim edildi. Cambridge Düşesi Kate Middleton ve eşi Prens William'ın da katıldığı 73. BAFTA Ödülleri'nde 1917, Once Upon a Time in Hollywood, Joker ve Parasite filmleri öne çıktı. 1917 filmi 7 dalda ödül kazandı. İşte 2020 BAFTA Ödülleri'ni kazananlar...

EN İYİ FİLM

1917

EN İYİ AKTRİS

Renée Zellweger – Judy

EN İYİ AKTÖR

Joaquin Phoenix, Joker

EN İYİ YÖNETMEN

1917, Sam Mendes

EN İYİ OYUNCU KADROSU

Joker



YÜKSELEN YILDIZ (HALK OYU İLE)

Micheal Ward

İNGİLİZCE DİLİNDE OLMAYAN EN İYİ FİLM

Parasite

EN İYİ GÖRSEL EFEKT

1917

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

Laura Dern, Marriage Story

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

Brad Pitt, Once Upon a Time in Hollywood

EN İYİ ORİJİNAL SENARYO

Parasite – Han Jin Won, Bong Joon-ho

EN İYİ UYARLAMA SENARYO

Jojo Rabbit, Taika Waititi

EN İYİ MÜZİK

Joker, Hildur Guðnadóttir

EN İYİ GÖRÜNTÜ YÖNETİMİ

1917 Roger Deakins

EN İYİ KURGU

LE MANS ’66 Andrew Buckland, Michael McCusker

EN İYİ KÖSTÜM

Little Women

EN İYİ SAÇ VE MAKYAJ

Bombshell

EN İYİ SES

1917