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2020-DUS ve 2020-STS Diş Hekimliği Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM),2020-DUS VE 2020-STS Diş Hekimliği sınav giriş belgelerinin adayların erişimine açıldığını duyurdu. Başvuruları 2020 Ekim ayında tamamlanan 2020-DUS VE 2020-STS Diş Hekimliği sınavlarına girecek adaylar bugünden itibaren sınav giriş belgelerini indirebilir. İşte 2020-DUS, 2020-STS Diş Hekimliği sınav giriş belgesi alma

2020-DUS ve 2020-STS Diş Hekimliği Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı!

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-DUS) ve Diş Hekimliği Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2020-STS Diş Hekimliği) sınav giriş belgeleri ÖSYM internet sitesinde adayların erişimine açıldı. 7 Mart 2021'de gerçekleşecek olan sınavlara katılacak adaylar ÖSYM şifreleri ve T.C. Kimlik numaralarıyla sınav giriş belgelerini alabilirler. 2020-DUS, 2020-STS Diş Hekimliği sına giriş belgesi al!

2020-DUS VE 2020-STS DİŞ HEKİMLİĞİ SINAV GİRİŞ BELGELERİ

ÖSYM tarafından yayınlanan duyuruda "07 Mart 2021 tarihinde uygulanacak olan Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-DUS) ve Diş Hekimliği Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2020-STS Diş Hekimliği) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 25 Şubat 2021 tarihinde saat 11.30'dan itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir." denildi.

2020-DUS VE 2020 STS DİŞ HEKİMLİĞİ SINAV GİRİŞ BELGESİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

DİKKAT!

07 Mart 2021 tarihinde uygulanacak olan 2020-DUS ve 2020-STS Diş Hekimliği sınavları için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

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