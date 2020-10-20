2020 EUS için 14 Ekim saat 10:00'da başlayan başvurular bugün 23:59'da bitecek. 2020 Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Sınavı'na girecek adaylar için geri sayım başladı. Peki 2020 EUS başvurusu nasıl yapılır? İşte 2020 EUS başvuru ekranı...

2020 EUS BAŞVURU SON GÜN

2020 Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (EUS) başvuruları 14 Ekim saat 10.00'da başlamıştı. 29 Kasım 2020 tarihinde gerçekleşecek sınavın başvuruları bugün 23:59'da sona erecek. Başvuru yapacak olan adaylar ÖSYM internet sayfasında yayınlanan sınav başvuru kılavuzunu inceleyebilirler.

2020 EUS ÜCRETİ NE KADAR?

Başvuracak olan adayların başvuru bilgilerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine girmiş olması başvuru için yeterli olmayacak. 225 TL tutarındaki sınav ücretini başvuru süresi içinde yatırmayan adayların başvurusu tamamlanmamış olacağından sisteme

girilmiş olan başvuru bilgileri geçersiz sayılacak ve işleme alınmayacaktır.

2020 EUS BAŞVURUNASIL YAPILIR

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