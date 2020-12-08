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2020 İSG sınav sonuçları açıklandı! 2020-İSG sınav sonucu sorgula

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamayla 7 Kasım 2020 tarihinde gerçekleşen İş Sağlığı Güvenliği sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu. 2020-İSG sınav sonucu sorgula

2020 İSG sınav sonuçları açıklandı! 2020-İSG sınav sonucu sorgula

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı 2020 sonuçları açıklandı. Sınava katılan adaylar ÖSYM internet sitesi üzeinden sonucunu öğrenebilir. 2020-İSG sınav sonucu sorgula

2020-İSG SINAV SONUÇLARI

ÖSYM tarafından yayınlanan duyuru şöyle:

"DUYURU
(08 Aralık 2020)

2020-İSG Sınav Sonuçları Açıklandı

07 Kasım 2020 tarihinde uygulanan 2020 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavına (2020-İSG) ait madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup “A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Testi Temel Soru Kitapçığında yer alan 41 numaralı sorunun” iptal edilerek değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilmiştir. Böylece, 2020-İSG Sınavı değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 08 Aralık 2020 tarihinde saat 16.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilirler.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI"

2020-İSG SINAV SONUCU SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

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