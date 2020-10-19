İçişleri Bakanlığı Kaymakam adaylığı giriş sınavı olarak bilinen 2020 Kaymakamlık sınavı soruları ve cevapları yayınlandı. Adaylar, 18 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirilen sınavın soru kitapçığına ve cevap anahtarına ulaşabilir. 2020 Kaymakamlık sınavı soruları ve cevapları nedir? İşte 2020 Kaymakamlık sınavı soru kitapçığı...

2020 KAYMAKAMLIK CEVAPLARI

ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan duyuru şöyle:

"DUYURU

(19 Ekim 2020)

2020-Kaymakamlık Sınavı Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayımlandı

18 Ekim 2020 tarihinde uygulanan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2020-Kaymakamlık) Sınavının Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının % 10’u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 19 Ekim 2020 tarihinde saat 15.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

2020 KAYMAKAMLIK SORULARI

2020 KAYMAKAMLIK SINAVI SORU VE CEVAPLARI