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2020-KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS sonuç sorgulama ekranı

Ortaöğretim öğrencilerinin gözü 2020-KPSS Ortaöğretim sonuçlarına çevrildi. ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS Ortaöğretim 2020 sınavı sonuçları merak ediliyor. 2020-KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS sonuç sorgulama ekranı

2020-KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS sonuç sorgulama ekranı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından 22 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirilen 2020 KPSS ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sınava katılan binlerce aday 2020 KPSS ortaöğretim sınav sonucunu bekliyor. İşte ÖSYM sonuç doğrulama ekranı...

2020 ÖSYM KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM, KPSS ortaöğretim sınav sonuçlarının 24 Aralık'ta online olarak yayınlanacağını duyurdu. Bu hafta sonu gerçekleşen KPSS sonuçları 24 Aralık tarihinde erişime açılacak fakat ÖSYM'nin sınav sonuçlarını daha önce de açıklama ihtimali bulunuyor.

2020 KPSS ORTAÖĞRETİM SORULARI VE CEVAPLARI AÇIKLANDI!

2020 KPSS ortaöğretim sınavı temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı. ÖSYM resmi sitesinde;

"22 Kasım 2020 tarihinde uygulanan 2020-KPSS Ortaöğretim Sınavının Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10’u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 23 Kasım 2020 tarihinde saat 15.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir." açıklamasında bulundu.

ÖSYM 2020 KPSS ORTAÖĞRETİM SONU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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