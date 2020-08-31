Dünyanın en prestijli müzik ödüllerinden MTV Video Müzik Ödülleri (MTV VMA) koronavirüs gölgesinde verildi. Oyuncu ve şarkıcı Keke Palmer'ın ev sahipliği yaptığı New York'taki geceye damga vuran isimler Lady Gaga ve K-pop grubu BTS oldu. Lady Gaga, yılın şarkısı, şanatçısı, en iyi sinematografi, en iyi iş birliği ve özel Tricon ödülünü kazandı. BTS ise 4 ödülle geceden ayrıldı.
Covid-19 nedeniyle seyircisiz gerçekleşen MTV VMA'da sanatçıların video görüntüleri ve video efektler yer aldı... Lady Gaga, Ariana Grande, BTS, The Weeknd, DaBaby, Miley Cyrus ve pek çok ismin performansı yeşil ekran önünde çekildi.
Kırmızı halı çekimleri ise ödül töreninden birkaç gün önce yapıldı. Lady Gaga'nın ilginç maskeleri gecede öne çıktı.
Geçtiğimiz günlerde kanser nedeniyle hayatını kaybeden Black Panther filminin yıldızı Chadwick Boseman gecede anıldı.
Irkçılığa dikkat çeken The Weeknd, "Söylediğim gibi, kutlama yapmak zor. Bu yüzden sadece 'Jacob Blake için ve Breonna Taylor için adalet' diyeceğim" dedi. Gecenin final performansı Black Eyed Peas grubunun I Gotta Feeling şarkısıyla gerçekleşti.
İşte MTV VMA kazananlar...
YILIN KLİBİ
The Weeknd - Blinding Lights
YILIN ŞARKICISI
Lady Gaga
YILIN ŞARKISI
Lady Gaga ve Ariana Grande - Rain On Me
EN İYİ İŞBİRLİĞİ
Lady Gaga ve Ariana Grande - Rain On Me
EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN ŞARKICI
Doja Cat
EN İYİ POP ŞARKISI
BTS - On
EN İYİ HİP-HOP ŞARKISI
Megan Thee Stallion - Savage
EN İYİ ROCK ŞARKISI
Coldplay - Orphans
EN İYİ ALTERNATİF ŞARKI
Machine Gun Kelly - Bloody Valentine
EN İYİ R&B ŞARKISI
The Weeknd - Blinding Lights
EN İYİ K-POP ŞARKISI
BTS - On
EN İYİ EVDEN ÇEKİLEN KLİP
Ariana Grande & Justin Bieber - Stuck with U
EN İYİ GRUP
BTS
EN İYİ KARANTİNA PERFORMANSI
CNCO - MTV Unplugged At Home
EN İYİ KLİP YÖNETİMİ
Taylor Swift - The Man (Yönetmen: Taylor Swift)
EN İYİ KLİP GÖRÜNTÜ YÖNETİMİ
Lady Gaga ve Ariana Grande - Rain On Me (Görüntü yönetmeni: Thomas Kloss)
EN İYİ KLİP SANAT YÖNETİMİ
Miley Cyrus - Mother's Daughter (Sanat yönetmeni: Christian Stone)
EN İYİ KURGU
Miley Cyrus - Mother's Daughter (Kurgu: Alexandre Moors, Nuno Xico)
EN İYİ KOREOGRAFİ
BTS - On (Koreografi: Son Sung Deuk, Lee Ga Hun, Lee Byung Eun)
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