2020-STS Diş Hekimliği sınavı için 27 Ekim-5 Kasım tarihlerinde başvuru yapamamış olan adaylar, 2020-STS Diş Hekimliği için bugün geç başvuru yapabilir. ÖSYM internet sitesinde yer alan kılavuza göre başvurular 23.59'da sona erecek. 2020-STS Diş Hekimliği geç başvuru nasıl yapılır? 2020-STS Diş Hekimliği geç başvuru ekranı

2020-STS DİŞ HEKİMLİĞİ BAŞVURU ŞARTLARI

Sınava, yurt dışında Diş Hekimliği alanından eğitimlerini tamamlayarak diploma denklik işlemlerinin

yapılması talebi ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına başvuran ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı

tarafından sınava girmelerine karar verilen adaylar başvurabilir.

2020-STS DİŞ HEKİMLİĞİ GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Bireysel olarak internet aracılığıyla başvuru hakkı olan adaylar, başvuru süresi içinde ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemine (https://ais.osym.gov.tr) T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak başvurularını buradaki açıklamalar doğrultusunda yapacak ve sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. İnternet aracılığıyla bireysel başvuru, başvuru süresinin son günü, saat 23.59’da sona erecektir.

Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, başvurunun yapıldığı gün ÖSYM’nin

internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı

ile ödenecektir. Bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır.

Geç başvuru gününde başvurusunu yaptığı halde sınav ücretini aynı gün içinde yatırmayan adayların

başvuru bilgileri silinecektir.

Başvuru merkezinden yeniden şifre edinmek vb. işlemleri yapmak da başvuru için yeterli değildir.

Başvuru, bu kılavuzda belirtilen yollardan biriyle yapılmış olmalı ve Aday Başvuru Kayıt Bilgilerinin bir

dökümü başvuru süresi içinde mutlaka edinilmelidir.

DİKKAT! 2020 STST DİŞ HEKİMLİĞİ GEÇ BAŞVURU YAPACAK OLAN ADAYLAR BAŞVURU KILAVUZUNU KESİNLİKLE İNCELEMELİDİR!

2020 STS DİŞ HEKİMLİĞİ GEÇ BAŞVURU İÇİN BAŞVURU KILAVUZU

2020 STS DİŞ HEKİMLİĞİ GEÇ BAŞVURU YAP

2020 STS DİŞ HEKİMLİĞİ GEÇ BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ