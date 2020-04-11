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2020 Uluslararası Şampiyonlar Kupası iptal edildi

Futbolda 2020 Uluslararası Şampiyonlar Kupası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edildi

2020 Uluslararası Şampiyonlar Kupası
AA

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, koronavirüs salgınının binlerce insanı etkilemesinden derin üzüntü duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, oyuncuların, antrenörlerin, taraftarların ve turnuvada yer alacak herkesin sağlığı ile güvenliğinin çok önemli olduğu ifade edildi.

Avrupa'daki futbol liglerinin ve UEFA turnuvalarının ağustos ayı içinde tamamlanması potansiyeli ile bu yaz yapılması beklenen Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nın düzenlenmesinin mümkün olmadığı ve iptal edildiği kaydedildi.

Dünyanın önde gelen futbol kulüplerinin mücadele ettiği ve daha önce 7 kez düzenlenen hazırlık turnuvasının 2021'de yapılmasının planlandığı aktarıldı.

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