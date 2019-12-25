Kadir Kaymakçı kkaymakci@cyh.com.tr

Habertürk yazarı Esin Övet ve Kadir Kaymakçı, HT Masa’da ünlü astroloji yazarı Hande Kazanova’yla yaptıkları ‘2020’de bizleri neler bekliyor?’ başlıklı sohbetlerinin ikinci bölümünde hangi dönemde evlenilmez, iş kurulmaz konularını masaya yatırıp 2020’de dikkat etmemiz gereken tarihleri konuşuyor.

Her yıl normalde 4 tutulma olurken 2020’de 6 tutulmanın olacağını söyleyen Kazanova ayrıca 3 Merkür gerilemesine ek olarak Mars ve Venüs gerilemelerinin de yaşanacağını belirtip ekliyor:

“Mayıs haziran arası Venüs gerileyecek. 8 yıllık geriye gitmelerle, mesela 2012, 2004 gibi, o yıllardan kalan bazı hesapları kapatacağız.”

Bu yıl sağlık alanında kemikler ve nefes almanın önemli olacağını belirten Kazanova, “Bu yıl Oğlak burcunun yılı, çalışan kazanacak, hak eden hak ettiğini alacak” diyor.

2020’nin geçmiş anıların çok konuşulacağı bir yıl olacağını söyleyen Hande Kazanova, yıl sonunda başlayacak olan 20 yıllık ‘Kova Çağı’yla insanlığın çevre, doğa, bilim, teknoloji alanlarında algısının daha da açılacağını ve ileri gideceğini anlatıyor. Videodaki keyifli sohbeti kaçırmayın...