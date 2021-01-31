2021 AÖF sınav sonuçları açıklandı! Milyonlarca öğrencinin yakından takip ettiği Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Öğretim Yılı Güz Dönemi AÖF sınav sonuçları öğrencilerin erişimine açıldı. 2021 AÖF final sınavı sonuçları, Açık Öğretim Fakültesi Otomasyon ekranından öğrenci şifresi ile sorgulanacak. AÖF, koronavirüs salgını nedeniyle sınavlarını online düzenlenmişti. Peki AÖF sınav sonuçları nereden öğrenilir? İşte AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı

2021 AÖF FİNAL SINAVI SORGULAMA EKRANI

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi bitirme (final) sınavları, 16-17-18 ve 23-24-25 Ocak tarihlerinde yapıldı.

2021 AÖF FİNAL SINAVI SONUÇLARI SORGULA

AÖF sınav sonuçları ile ilgili kurum tarafından yapılan açıklamada, 'Sınav sonuçları sınavla ilgili tüm süreçler tamamlandığında açıklanacaktır. Sonuçlar ile ilgili duyurular için kurumsal sosyal medya hesaplarımız ile web sitemizi takip edebilirsiniz.' ifadesini kullanmıştı.

— Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi (@AOFAnadolum) January 30, 2021

Öğrenciler sonuçları https://aof.anadolu.edu.tr adresinden öğrenebilecekler.

Öte yandan 12-13-14 Aralık ve 19-20-21 Aralık 2020 tarihleri aralığında online olarak gerçekleşen AÖF sınavının sonuçları, 25 Aralık tarihinde erişime açılmıştı.