2021 AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Açıköğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınav tarihleri açıkla

Açık Öğretim Lisesinde okuyan binlerce öğrenci AÖL sınav tarihlerini merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuza göre, MEB, AÖL sınavları ile ilgili kuralları da paylaştı. İşte Açık Öğretim Lisesi sınavları hakkında merak edilen tüm detaylar...

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ SINAVLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki açık öğretim okulları 2020-2021 eğitim öğretim yılı 3'üncü dönem sınavları 3-7 Temmuz'da çevrim içi yapılacak.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla illere gönderilen yazıda, açık öğretim okullarının 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 1 ve 2. dönem sınavlarının çevrim içi yapıldığı belirtildi.

Bakanlığın 2021 Yılı Sınav Uygulama Takvimi'nde açık öğretim okullarının 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 3'üncü dönem sınavlarının 3-4 Temmuz 2021 tarihlerinde yapılacağının bildirildiği hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 3. dönem sınavları için ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 26 Nisan 2021'de başlamıştır. 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulaması olacağından ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerine bu tarihler arasında ara verilecek. İlk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri sokağa çıkma yasağının bittiği 17 Mayıs 2021'den 11 Haziran 2021'e kadar yapılabilecek. Ülkemiz genelinde Kovid-19 salgınında vaka sayılarındaki artış nedeniyle açık öğretim okullarının 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 3. dönem sınavlarının 3 Temmuz 2021 tarihi saat 09.30'dan 7 Temmuz 2021 tarihi saat 23.59'a kadar çevrim içi olarak yapılması uygun görülmüştür."

Açık Öğretim Lise sınavı ne zaman?

AÖL SINAVLARI NASIL YAPILACAK?

Sınavlar, sınav takviminde belirtilecek gün ve saatlerde olmak üzere toplam 3 (üç) oturum olarak 2 (iki) günde tamamlanacaktır. Adaylar her bir oturumda kendilerine atanan derslerden oluşan testleri tamamlayacaklardır.

Adaylar, sınav takviminde belirtilen gün ve saatlerde sınava katılmak zorundadırlar.

Online sınavlar, tüm yurt dışı sınav merkezlerinde Türkiye saatine göre aynı gün ve saatte başlayıp, aynı gün ve saatte sona erecektir.

Adaylar sınav takviminde belirtilen tarih ve saatte, TC. Kimlik numara ve şifreleri ile AÖK Öğrenci Bilgi Sistemine giriş yaparak online sınava katılacaklardır.

Adaylar, online sınav sistemine girişte ÖDSGM tarafından hazırlanan gizlilik taahhütnamesini onaylayacaklardır.

Sınav başlamadan önce sınav kuralları elektronik ortam üzerinden adaya bildirilecektir. Bu bildirim ile aday, sınav kurallarını kabul etmiş sayılacaktır. Sınav kurallarını ihlal eden aday ve sınav görevlilerine, 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Kanun uyarınca cezai müeyyideler uygulanacaktır.

Online sınav, çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli ve her bir ders için ayrı olmak üzere 20 sorudan oluşacak en fazla üç oturum hâlinde gerçekleştirilecektir. Sınavda her bir ders için 25 dk. süre

uygulanacaktır.

Adaylar, her bir oturumda en fazla sekiz, üç oturumda toplam 24 dersten sınava katılabilecekler ve her oturum için kendilerine atanan derslerden istedikleri dersi seçerek sınavı başlatıp bitirebileceklerdir.

Online sınavda her oturum ayrı olarak uygulanacaktır. Oturumlar kendi içlerinde bölünemez olduğundan oturum sona erene kadar ara verilmeyecektir.

Sorular, soru numarası sırasında ve ekranda bir soru ve cevap seçenekleri yer alacak şekilde gösterilecektir. Seçilen derse ait soru sayfasında her ders için kalan süreyi gösteren sayaç olacaktır.

Seçilen derse ait soru sayfasında önceki soru, sonraki soru, sınavı başlat ve sınavı bitir butonları yer alacaktır. Adaylar, cevap verdikleri soruya geri dönüş yapabileceklerdir.

Adaylar, istedikleri zaman sınavı bitirebileceklerdir. Sınavı süresi içinde bitirmeyen adaylar için 25 dk. sonunda sistem tarafından sınav bitirilecek ve değerlendirme buna göre yapılacaktır.

Bir dersi seçerek sınavı başlatan ve hiçbir soruya cevap vermeden bitiren aday “Sınava Girdi” sayılacak ve o derse ait puanı “Sıfır” olacaktır.

Sınav anında başka bir program, tarayıcı veya sayfa açılması halinde adaya uyarı mesajı verilecek, açılan program, tarayıcı veya sayfanın kapatılmaması durumunda adayın o derse ait sınavı iptal edilecektir.

Adaylar sınav sonuçlarını AÖK Öğrenci Bilgi Sisteminden öğrenebileceklerdir.