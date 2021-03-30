İslam dini için bin aydan daha hayırlı kabul edilen Ramazan ayı için alışveriş yapmaya başlayan ve mutfaklarını Ramazan ayına hazırlamak isteyen vatandaşlar 2021 Ramazan kolilerini araştırıyor. Her market, her yıl mutfakta kullanılacak temel ihtiyaçları içeren Ramazan kolilerini müşterilerine sunuyor. Peki, 2021 BİM Ramazan kolisi geldi mi? 2021 Bim Ramazan Kolisi fiyatları ve içeriği

2021 BİM RAMAZAN KOLİSİ

İhtiyaç sahiplerine yardım etmek isteyen vatandaşlar tarafından da merakla beklenen Ramazan kolilerinde genel olarak temel gıda ürünleri bulunuyor. Sıvıyağ, şeker, tuz, un, bakliyat, bulgur, pirinç, bakarna, zeytin, salça gibi ürünler her kolide bulunan ana ürünler olarak dikkat çekiyor. Ramazan kolileri farklı fiyatalrla farklı içeriğe sahip olabiliyor. Kolinin içeriği kolinin fiyatını etkiliyor.

2021 BİM Ramazan kolisi henüz belli olmadı. BİM Ramazan kolisi içeriği ve fiyatları belli olduğunda haberimizde yer alacak.