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2021 DGS başvuruları ne zaman, hangi tarihlerde yapılacak? DGS başvurusu nasıl yapılır, ücret ne kadar?

2021 Dikey Geçiş Sınavı için heyecan başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da iki yıllık eğitimlerini dört yıla uzatmak isteyen binlerce öğrenci, DGS'de ter dökecek. ÖSYM, merakla beklenen DGS başvuru tarihlerini ve başvuru ücretini açıkladı...

2021 DGS başvuruları ne zaman, hangi tarihlerde yapılacak? DGS başvurusu nasıl yapılır, ücret ne kadar?

DGS başvuru tarihleri ne zaman? 2021 DGS başvuru ücreti ne kadar? Sorusu adayların gündeminde. Dikey Geçiş Sınavı, ön lisans eğitimi alan adayların 4 yıllık lisans eğitimi almaları için önemli bir fırsat olarak öne çıkıyor. İşte 2021 DGS sınav tarihi ve başvuru ücreti ile ilgili detaylar haberimizde...

2021 DGS SINAV TARİHİ NE ZAMAN?

Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik kapsamında meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin lisans programlarına dikey geçiş yapmaları için girdikleri Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2021 tarihi 11.07.2021 olarak açıklandı.

DGS SINAVI BAŞVURU TARİHİ NEDİR?

Kazanılan puanların sadece sınavın yapıldığı eğitim-öğretim yılı içerisinde geçerli olacağı 2021 DGS sınavı başvuruları 21.05.2021-31.05.2021 tarihleri arasında alınacak.

2021 DGS SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Toplamda 150 dakika süren DGS sınavı 2021 sonuçları, ÖSYM takvimine göre, 12.08.2021 tarihinde açıklanacak.

DGS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR 2021?

DGS başvuru ücreti henüz ÖSYM tarafından açıklanmadı.

DGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

DGS'ye katılım sağlayacak olan adaylar, merakla "DGS başvurusu nasıl yapılır" diye soruyor. DGS başvurusu yapmak isteyen adayların ilk olarak ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi olan AİS'e giriş yapmaları gerekmektedir.

AİS'e giriş yapmak için T.C. Kimlik No ve Aday Şifresi yeterli olmaktadır. Giriş yaptıktan sonra "Başvuru Sürecindekiler" sekmesinden 2021-DGS'yi seçerek başvuru ekranına erişebilirsiniz.

Karşınıza gelen sayfada bilgileriniz görüntülenecek. Eğer bilgilerinizde bir hata yoksa, sınav merkezi seçimini yapmak için bir sonraki sayfaya geçiniz. Ardından sınava gireceğiniz merkezi listeden seçiniz.

Son olarak da ücreti online olarak ödeyebilirsiniz, ya da online ödemeden başvurunuzu tamamlayarak elden banka yoluyla ücretinizi yatırabilirsiniz.

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