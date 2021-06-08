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2021 DGS geç başvuru günü bugün! DGS geç başvuru ücreti ne kadar? DGS geç başvuru yap!

2021 DGS geç başvuruları bugün başladı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, 21-31 Mayıs tarihlerinde 2021 DGS başvurusunu tamamlayamamış olan adaylar bugün 23.59'a kadar ÖSYM internet sitesi üzerinden başvurusunu yapabilecek. 2021 DGS geç başvuru ücreti ne kadar? İşte DGS başvuru kılavuzu ve başvuru ekranı

2021 DGS geç başvuru günü bugün! DGS geç başvuru ücreti ne kadar? DGS geç başvuru yap!

Yüksekokul ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmalarını sağlayan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2021 tarihi belli oldu, 2021 DGS başvuruları 31 Mayıs'ta tamamlanmıştı. 2021 DGS başvuru kılavuzu ve DGS sınav ücreti sınava katılmak isteyen adaylarla paylaşıldı. İşte 2021 DGS başvuru ekranı...

2021 DGS SINAVI GEÇ BAŞVURU GÜNÜ BUGÜN!

Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) başvuruları, 21 – 31 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapıldı.

21-31 Mayıs 2021 tarihinde başvurusunu tamamlayamayan adaylar 2021 DGS Geç başvuru günü kapsamında bugün (8 Haziran) 23.59'a kadar başvuru yapabilecek.

2021 DGS GEÇ BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

DGS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR 2021?

2021 DGS geç başvuru ücreti 225 lira olarak belirlendi.

2021 DGS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

2021 DGS SINAV TARİHİ NE ZAMAN?

Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik kapsamında meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin lisans programlarına dikey geçiş yapmaları için girdikleri Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2021 tarihi 11.07.2021 olarak açıklandı.

2021 DGS SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Toplamda 150 dakika süren DGS sınavı 2021 sonuçları, ÖSYM takvimine göre, 12.08.2021 tarihinde açıklanacak.

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