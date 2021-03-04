2021 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2021-DİB-MBSTS) başvuruları bugün 23.59'da sona erecek. 2021-DİB-MBSTS başvurusu yapmak isteyen adaylar gün içerisinde başvuru ücretini yatırıp başvurusunu tamamlayabilir. 2021 ÖSYM takvimi açıklandığından beri merak edilen 2021-DİB-MBSTS Başvurular ücreti nedir? 2021-DİB-MBSTS Başvuruları nereden ve nasıl yapılır? İşte 2021-DİB-MBSTS Başvuru ekranı ve başvuru kılavuzu: 2021-DİB-MBSTS Başvuru yap!

2021-DİB-MBSTS BAŞVURU TARİHLERİ NEDİR?

2021-DİB-MBSTS başvuruları 24 Şubat-4 Mart 2021 tarihleri olarak belirlenmiştir. 2021-DİB-MBSTS geç başvuru günü, 11 Mart 2021 tarihidir.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet

aracılığıyla (ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden) veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla yapacaklar. Posta yoluyla başvuru alınmayacak, elden yapılmak istenen başvurular kabul edilmeyecek. Sadece elektronik ortamda yapılan başvurular geçerli olacak.

2021-DİB-MBSTS BAŞVURU EKRANI

2021-DİB MBSTS BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

2021-DİB-MBSTS BAŞVURU KILAVUZU YAYINLANDI MI?

2021-DİB MBSTS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

2021-DİB-MBSTS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR VE NEREYE YATIRILACAK?

2021-DİB-MBSTS Sınav Ücreti:190 TL.

2021-DİB-MBSTS Sınav Ücreti Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)



2021-DİB-MBSTS SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2021 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2021-DİB-MBSTS),10 Nisan 2021

tarihinde belirtilen sınav merkezlerinde yapılacaktır.

Sınav, saat 14.45’te başlayacak ve 90 dakika sürecektir. Adaylar, saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklar.