Ramazan ayı Nisan ayının ortasında başlayacak. Her yıl Diyanet İşleri Başkanlığı 81 ilimiz için Ramazan imsakiyesi yayınlıyor. İmsakiye sayesinde her ilde ezan saatleri görüntülenebiliyor. Oruç sabah ezanının okunması ile başlıyor, akşam ezanının okunması ile bitiyor. Peki Ramazan ayı ne zaman, hangi gün? 2021 Diyanet Ramazan imsakiyesi...

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RAMAZAN AYI NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hazırlamış olduğu dini takvime göre, Ramazan bu yıl Nisan ayına denk geliyor. 13 Nisan günü başlayan oruç 12 Mayıs günü son bulacak.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi