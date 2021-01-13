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HaberlerGündemEğitim2021-EKPSS Kura tercihleri başladı! EKPSS 2021 Kura tercih tecih kılavuzu indir, 2021 EKPSS Kura tercih yap!
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2021-EKPSS Kura tercihleri başladı! EKPSS 2021 Kura tercih tercih kılavuzu indir, 2021 EKPSS Kura tercih yap!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM),resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamayla 2021-EKPSS/Kura ile Engelli Kamu Personeli Yerleştirme işlemleri için tercihlerin alınmasının başladığını duyurdu. 2021 EKPSS Kura tercihi yapacak adaylar 2021 EKPSS Kura Tercih Kılavuzunu indirip tercih yapabilir. 2021-EKPSS Kura tercihleri nasıl yapılır? EKPSS 2021 Kura tercih tercih kılavuzu indir, 2021 EKPSS Kura tercih yap!

2021-EKPSS Kura tercihleri başladı! EKPSS 2021 Kura tercih tecih kılavuzu indir, 2021 EKPSS Kura tercih yap!

2021-EKPSS sınavına giren adayların merakla beklediği 2021 EKPSS Kura tercihleri başladı. ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yapılacak olan bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadrolarına yerleştirme yapmak için başlatılan tercih işlemleri 19 Ocak 2021'de sona erecek. 2021-EKPSS Kura tercihleri nasıl yapılır? EKPSS 2021 Kura tercih tercih kılavuzu indir, 2021 EKPSS Kura tercih yap!

2021-EKPSS/KURA YERLEŞTİRME TERCİHLERİ BAŞLADI!

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada "Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik uyarınca ÖSYM tarafından yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları ve kura usulü ile kamu kurum ve kuruşlarının boş kadrolarına yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, 2021-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzuna saat 10.00’dan itibaren erişebilecekler." dendi.

2021-EKPSS/KURA YERLEŞTİRME TERCİHLERİ TARİHLERİ

Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadrolarına yerleştirme yapmak için bugün yani 13 Ocak Çarşamba günü başlayan tercihler, 19 Ocak 23.59'da sona erecek.

2021-EKPSS/KURA YERLEŞTİRME TERCİHLERİ NEREDEN, NASIL YAPILIR?

ÖSYM’nin resmi internet sitesi olan https://ais.osym.gov.tr adresinden alınacak olan başvurular için adayların T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak sisteme giriş yapması yeterli olacak. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekiyor.

2021-EKPSS/KURA YERLEŞTİRME TERCİHİ YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

2021-EKPSS KURA YERLEŞTİRME TERCİHLERİ İÇİN TERCİH KILAVUZUNU İNDİR

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