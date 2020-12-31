2021'e saatler kala gözler yeni yıl kehanetlerine çevrildi. Kehanet denince de akla gelen üç isim olan Nostradamus, Baba Vanga ve Azeri Şaman'ın 2021 için yaptıkları kehanetleri haberimizde derledik. İşte, Nostradamus - Baba Vanga - Azeri Şaman'ın 2021 kehanetleri...

Baba Vanga'nın 2021 kehanetleri:

Ünlü Bulgar kahin Baba Vanga'nın 2021 ve diğer yıllar için kehanetleri şöyle:

2021 - Dünya'nın yörüngesinde hafif bir kayma oluşuyor. 2025 - Avrupa'da hala çok düşük bir nüfus var. 2028 - Yeni bir enerji keşfediliyor. Dünya'da açlık azalıyor. Venüs'e insanlı aracı gönderiliyor. 2033 - Kutuplardaki buzullar eriyor. Okyanusların su seviyesi yükseliyor. 2043 - Dünya ekonomisi düzeliyor. Müslümanlar Avrupa'ya egemen oluyor. 2046 - Onun tür organı üretilebiliyor. Organ değişimi en iyi U-davi yöntemi haline geliyor. 2066 - Müslüman Roma'nın saldırısı karşısında ABD yeni bir silah deniyor - klimatik bir silah. Ani ısı düşüşü oluşuyor.

Nostradamus'un 2021 kehanetleri:

Dünyaca ünlü Fransız kahin Nostradamus'un 2021 ve diğer yıllar için kehanetleri:

Türkiye ve Güney Asya'da büyük depremler olacak." Bazı kaynaklar tarafından yapılan hesaplamalara göre bu depremin Gölcük olduğu söylense de devamında büyük bir deprem olacağına inananlar da çok sayıda. Ege ve Karadeniz'e denk gelen bölgede savaş olacak. Rusya'ya bir asteroid çarpacak.

İkizler yılında ("20-20") doğudan (Çin) bir kraliçe (corona) yükselecek, gece yaratıklarından (yarasa) vebasını (virüs),7 tepeli diyara (İtalya-Roma) yayacak ve tüm dünyayı yok etmek için alaca karanlıklarında olan insanları (yaşlılar) toza dönüştürecek (ölüm). Dünyanın önemli liderlerinden birisuikaste kurban gidecek. İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth tahttan inecek, tahta erkek gelecek, "yeni bir kral" olacak. Amerika'da ekonomik çöküş olacak.

Azerbaycanlı Şaman'ın 2021 kehanetleri:

Azerbaycanlı Şaman kâhinin de koronavirüs öngörüsünün olduğu söyleniyor. İşte Şaman kahinin 2021 yılı için Türkiye ve dünyaya ilişkin öngörüleri şöyle:

Toprak tam üç defa sallanacak. İlk sallantı yılın başlarında. Joe Biden, Türkiye'nin arkasından kuyular kazacak. Yeditepeli güzel şehir üzerinde kara bulutlar var. Deniz kabarıyor, kendisinden alınanı geri alacak.

Çiçekler açana kadar herkes evlerinde oturacak ama musibet bu yıl da bitmeyecek. Koronavirüs salgını devam edeceği gibi yeni salgınlar da kapıda.

Halk sokakta devleti ile karşı karşıya gelecek. Toplu hayvan ölümleri görülecek. ABD'de 11 Eylül benzeri bir olay yaşanacak. Dünya Savaşı'nın kıvılcımları çıkacak ama savaşa daha var.