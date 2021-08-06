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2021 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavı ne zaman saat kaçta? KPSS günü açık olacak nüfus müdürlükleri

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre 2021 KPSS A grubu ve Öğretmenlik Sınavı Alan Bilgisi Oturumları İçin Sınav Günü Açık Tutulacak İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri belli oldu. KPSS Alan Bilgisi sınavının saat kaçta başlayacağı sınava katılacak adaylar tarafından merak ediliyor. 2021 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavı ne zaman saat kaçta? KPSS günü açık olacak nüfus müdürlükleri

2021 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavı ne zaman saat kaçta? KPSS günü açık olacak nüfus müdürlükleri

2021 KPSS Genel Yetenek sınavının ardından gözler Alan Bilgisi sınavına çevrilmişti. ÖSYM, KPSS Alan Bilgisi tarihleri ve sınav saati için adayları uyardı. Sınav günü kimlik kartlarıyla ilgili sorun yaşayan KPSS adaylarına geçici kimlik kartı çıkarılabilmesi için açık olacak nüfus müdürlükleri de belli odlu. İşte 2021 KPSS Alan Bilgisi sınavıyla ilhili merak edilenler

2021 KPSS ALAN BİLGİSİ SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2021 KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3 oturumda gerçekleşecek.

KPSS Alan Bilgisi 1. Oturum 7 Ağustos Cumartesi Sabah saat 10.15'te başlayacak. KPSS Alan Bilgisi 1. oturumuna Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler,
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümü mezunları katılacak.

KPSS Alan Bilgisi 2. Oturum 7 Ağustos Cumartesi Öğleden Sonra 14.45'te başlayacak. KPSS Alan Bilgisi 2. Oturumuna Hukuk, İktisat, Maliye bölümü mezunları katılacak.

KPSS Alan Bilgisi 3. Oturum 8 Ağustos Pazar Sabah 10.15'te başlayacak. KPSS Alan Bilgisi 3. Oturumuna İşletme, Muhasebe, İstatistik bölümü mezunları katılacak.

KPSS GÜNÜ AÇIK OLACAK NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ BELLİ OLDU!

07 - 08 Ağustos 2021 tarihlerinde uygulanacak 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavının Alan Bilgisi oturumlarına girecek adaylardan, T.C. Kimlik Kartını kaybeden, T.C. Kimlik Kartında fotoğrafı bulunmayan, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. Kimlik Numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için sınav yapılacak merkezlerdeki ekte sunulan İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce 07 Ağustos 2021 Cumartesi günü 07.00 ile 14.30 saatleri arasında, 08 Ağustos 2021 Pazar günü ise 07.00 ile 10.00 saatleri arasında açık tutulacak ve söz konusu Müdürlüklere başvuran adaylara, müdürlük personeli tarafından fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenecek.

7-8 AĞUSTOS KPSS SINAV SAATLERİNDE AÇIK TUTULACAK İL/İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

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