Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemEğitim
ABONE OL

2021 KPSS başvuruları: KPSS başvurusu nasıl yapılır? KPSS başvurusu ne zaman?

Kamu personeli olmak isteyen binlerce vatandaş 2021 KPSS başvuru tarihlerini merak ediyor. KPSS başvuru işlemleri ile ilgili detaylar belli oldu. Adaylar başvuru işlemlerini ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapabiliyor. İşte 2021 KPSS başvuruları hakkında merak edilenler...

2021 KPSS başvuruları: KPSS başvurusu nasıl yapılır? KPSS başvurusu ne zaman?

KPSS başvuru işlemleri devam ediyor. Adaylar KPSS başvuru işlemleri nasıl yapılır, KPSS başvuru ücreti ne kadar gibi güncel soruların yanıtlarını araştırıyor. ÖSYM KPSS başvuru kılavuzunu yayınladı ve en güncel bilgileri adaylarla paylaştı.

ÖSYM KPSS KILAVUZU İÇİN TIKLA

KPSS BAŞVURU SON GÜN TARİHİ NEDİR?

2021-KPSS A Grubu Ve Öğretmenlik 1 Ağustos’ta yapılacak. Oturumlara göre değişen KPSS başvuruları 2021 yılında 28 Mayıs tarihinde başladı! Başvurular 14 Haziran tarihinde sona erecek.

2021 KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Kamu Personel Seçme Sınavı (Lisans) Başvuru ücreti: Her bir oturum için 90 TL

Kamu Personel Seçme Sınavı (ÖABT) Başvuru ücreti: Her bir oturum için 90 TL

Kamu Personel Seçme Sınavı (Alan Bilgisi) Başvuru ücreti: Her bir oturum için 65 TL

2021 KPSS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

ÖSYM'den açıklama geldi. Açıklamada "2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile Eğitim Bilimleri oturumu 01 Ağustos 2021 tarihinde, Alan Bilgisi oturumları 07- 08 Ağustos 2021 tarihlerinde, Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumu ise 15 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacaktır.

Sınava başvurular, 28 Mayıs - 14 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 12.00’den itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir." denildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kanal İstanbul Projesi ne zaman başlayacak? Kanal İstanbul Projesinin amacı nedir? Kanal İstanbul Projesi güze
GÜNDEMKanal İstanbul için tarih verildi
"Kızımla polis damadım beni dolandırdı"
GÜNDEM"Kızı ve damadım beni dolandırdı"
Son dakika! 500 yıllık Adana Ulu Camii'nin çinileri, Hollanda'dan çıktı - Haberler
GÜNDEMTarihi çiniler Hollanda'dan çıktı
Son dakika! Aydın'ı şiddetli sağanak vurdu: 15 dakikada...
GÜNDEMAydın'ı şiddetli sağanak vurdu!
Son dakika! TBMM müsilaj ile mücadele için harekete geçti
GÜNDEMTBMM'de Müsilaj Araştırma Komisyonu kuruldu
YKS sınav giriş yerleri açıklandı! YKS sınav giriş belgesi nasıl alınır?
GÜNDEMYKS sınav giriş yerleri açıklandı!
15 yaşındaki çocuk kaza yaptı: 2 ölü, 3 yaralı! - Haberler
GÜNDEM15 yaşındaki çocuk kaza yaptı: 2 ölü, 3 yaralı!
Afganistan uyruklu şahsın cansız bedeni çöp konteynerinde bulundu
GÜNDEMBalıkesir'de şüpheli ölüm
Başörtülü akademisyene saldırdığı iddia edilen Eray Çakın tutuklandı
GÜNDEMBaşörtüsü saldırısı zanlısı tutuklandı
TBMM Başkanı Şentop, Kırgızistan Cumhurbaşkanı ile görüştü
GÜNDEMTBMM Başkanı Şentop, Kırgızistan Cumhurbaşkanı ile ...