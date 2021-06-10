KPSS başvuru işlemleri devam ediyor. Adaylar KPSS başvuru işlemleri nasıl yapılır, KPSS başvuru ücreti ne kadar gibi güncel soruların yanıtlarını araştırıyor. ÖSYM KPSS başvuru kılavuzunu yayınladı ve en güncel bilgileri adaylarla paylaştı.

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KPSS BAŞVURU SON GÜN TARİHİ NEDİR?

2021-KPSS A Grubu Ve Öğretmenlik 1 Ağustos’ta yapılacak. Oturumlara göre değişen KPSS başvuruları 2021 yılında 28 Mayıs tarihinde başladı! Başvurular 14 Haziran tarihinde sona erecek.

2021 KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Kamu Personel Seçme Sınavı (Lisans) Başvuru ücreti: Her bir oturum için 90 TL

Kamu Personel Seçme Sınavı (ÖABT) Başvuru ücreti: Her bir oturum için 90 TL

Kamu Personel Seçme Sınavı (Alan Bilgisi) Başvuru ücreti: Her bir oturum için 65 TL

2021 KPSS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

ÖSYM'den açıklama geldi. Açıklamada "2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile Eğitim Bilimleri oturumu 01 Ağustos 2021 tarihinde, Alan Bilgisi oturumları 07- 08 Ağustos 2021 tarihlerinde, Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumu ise 15 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacaktır.

Sınava başvurular, 28 Mayıs - 14 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 12.00’den itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir." denildi.