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2021 KYK burs başvuruları başladı mı? KYK Burs başvuru şartları nedir, kimler başvurabilir?

Bir üniversite programına yerleşen ve kayıt yaptırmaya hazırlanan üniversite adayları KYK burs başvuru tarihlerini araştırıyor. Kredi Yurtlar Kurumu tarafından ekonomik olarak zor durumda olan öğrencileri desteklemek amacıyla ödenen KYK burs başvuru şartları merak konusu oldu. 2021 KYK burs başvuruları başladı mı? KYK bursuna kimler başvurabilir?

2021 KYK burs başvuruları başladı mı? KYK Burs başvuru şartları nedir, kimler başvurabilir?

Kredi Yurtlar Kurumu tarafından Yükseköğretimde eğitim gören öğrencilere ödenen öğrenim bursu için araştırmalar sıklaştı. YKS tercih sonucunu öğrenen öğrenciler KYK burs başvuru şartlarını ve başvuru tarihlerini merak etmeye başladı. İşte 2021 KYK Burs başvuruları ile ilgili merak edilenler...

KYK BURS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

KYK burs ve kredi başvuruları YURTKUR resmi sitesi üzerinden duyurulacak. Başvurular için YURTKUR'dan gelecek açıklama bekleniyor. KYK burs ve kredi başvuruları için kesin tarih henüz açıklanmadı.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK burs başvuruları https://www.turkiye.gov.tr/kyk-krediburs-basvurusu adresi üzerinden alınacak.

2021 E-DEVLET KYK BURS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

KYK BURSU NEDİR ?

Yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs/Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine göre karşılıksız verilen paradır.

Burstan yararlanacak öğrenciler,

Ön lisans öğrencileri,
Lisans öğrencileri,
İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.
Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)
ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,
Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler,
burstan yararlanabilmektedir.
Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

Burstan Yararlanamayacak Olan Öğrenciler

Kurumdan burs ya da öğrenim kredisi alan öğrenciler,

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,

Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,
Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,
Yabancı uyruklu öğrenciler,
Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri,
Normal öğrenim süresinden fazla ek süre öğrenim gören öğrenciler,
Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler,
Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri,
Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,
Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler ,
burstan yararlanamazlar.

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