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2021 LGS Mayıs ayı örnek soruları! Sayısal ve Sözel bölüm mayıs ayı örnek soruları

Milli Eğitim Bakanlığı 2021 LGS Mayıs ayı örnek soruları yayımlandı. Yeni sınav sistemine göre iki bölümden oluşacak olan LGS'de sayısal ve sözel sorular olarak öğrencilerin erişimine açıldı. İşte Sayısal ve Sözel bölüm mayıs ayı örnek soruları....

2021 LGS Mayıs ayı örnek soruları! Sayısal ve Sözel bölüm mayıs ayı örnek soruları

2021 LGS Mayıs ayı örnek soruları MEB tarafından yayımlandı. Öğrenciler bütün bir yıl boyunca iyi bir lisede okumak için çalışmalarının ardından MEB sınavla öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına ilişkin Nisan ayı örnek sorularını resmi internet sayfasında öğrencilere sundu. İşte Sayısal ve Sözel bölüm mayıs ayı örnek soruları...

2021 LGS MAYIS AYI ÖRNEK SORULARI

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava yönelik soru kitapçığını yayımladı.

LGS MAYIS AYI SAYISAL ÖRNEK SORU KİTAPÇIĞI

LGS MAYIS AYI SÖZEL ÖRNEK SORU KİTAPÇIĞI

MEB yetkililerinden alınan bilgiye göre, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, her ay örnek soru kitapçığı yayımlamaya devam edecek.

LGS SINAVI NE ZAMAN 2021?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB),2021 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında düzenlenecek merkezi sınavın tarihini 6 Haziran Pazar günü olarak belirledi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk´un imzasıyla 81 ile gönderilen yazıyla, sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınavın (LGS 2021) tarihi duyuruldu. Merkezi sınav, 6 Haziran 2021 Pazar günü gerçekleştirilecek.

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