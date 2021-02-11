2021-MEB-EKYS başvurusu yapacak adaylar için son başvuru günü uyarısı yapıldı. ÖSYM tarafından 14 Mart 2021

tarihinde gerçekleştirilecek olan 2021 Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2021-MEB-EKYS) başvurusu yapmak isteyen adaylar bugün saat 23.59'a kadar ÖSYM internet sitesi üzerinden başvurularını tamamlayabilecek. İşte 2021-MEB-EKYS başvuru kılavuzu ve başvuru ücreti... 2021-MEB-EKYS başvuru yap!

2021-MEB-EKYS BAŞVURU TARİHLERİ

Adaylar başvurularını, 5-11 Şubat 2021 tarihleri arasında yapacaklar ve sınav ücretini yatırarak başvurularını

tamamlayacaklardır. Geç başvuru günü, 16 Şubat 2021 tarihidir.

2021-MEB-EKYS BAŞVURU ÜCRETİ

Sınava girecek adaylar 5-12 Şubat 2021 tarihleri arasında, 225,00 TL sınav ücretini yatıracaklardır:

Geç başvuru gününde başvuru yapan adaylar, sınav ücretini aynı gün %50 artırımlı olarak (337,5 TL)

yatıracaklardır.

2021-MEB-EKYS BAŞVURU

Sınava başvurular, elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet veya

ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla (ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden)

alınacaktır. Posta yoluyla başvuru alınmayacaktır. Başvuru merkezleri listesi başvuru süresi içinde ÖSYM’nin

internet adresinde sınava başvuru bilgileri içerisinde yer alacaktır. ÖSYM başvuru merkezleri başvuruları, resmi iş

gününde ve resmi iş saatleri arasında alacaklardır.

2021-MEB-EKYS BAŞVURU KILAVUZU

2021-MEB-EKYS BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

2021-MEB-EKYS SINAV MERKEZLERİ

SINAV MERKEZLERİ VE KODLARI

010-------Adana

030-------Afyonkarahisar

062-------Ankara - Çankaya

070-------Antalya

090-------Aydın

100-------Balıkesir

140-------Bolu

160-------Bursa

170-------Çanakkale

190-------Çorum

200-------Denizli

210-------Diyarbakır

220-------Edirne

230-------Elâzığ

240-------Erzincan

250-------Erzurum

260-------Eskişehir

270-------Gaziantep

310-------Hatay

320-------Isparta

330-------Mersin

341-------İstanbul - 1 (Kadıköy/Maltepe/Ataşehir)

343-------İstanbul - 3 (Beyoğlu/Şişli/Beşiktaş/Kağıthane/Sarıyer)

344-------İstanbul - 4 (Beyazıt/Bakırköy/Bahçelievler/Zeytinburnu/Fatih)

352-------İzmir-Kuzey (Karşıyaka/Bornova/Çiğli)

360-------Kars

380-------Kayseri

400-------Kırşehir

410-------Kocaeli

420-------Konya

430-------Kütahya

440-------Malatya

450-------Manisa

460-------Kahramanmaraş

470-------Mardin

480-------Muğla

490-------Muş

510-------Niğde

520-------Ordu

530-------Rize

540-------Sakarya

550-------Samsun

580-------Sivas

590-------Tekirdağ

600-------Tokat

610-------Trabzon

630-------Şanlıurfa

650-------Van

670-------Zonguldak

710-------Kırıkkale

720-------Batman

780-------Karabük