2021-MEB-EKYS başvurusu yapacak adaylar için son başvuru günü uyarısı yapıldı. ÖSYM tarafından 14 Mart 2021
tarihinde gerçekleştirilecek olan 2021 Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2021-MEB-EKYS) başvurusu yapmak isteyen adaylar bugün saat 23.59'a kadar ÖSYM internet sitesi üzerinden başvurularını tamamlayabilecek. İşte 2021-MEB-EKYS başvuru kılavuzu ve başvuru ücreti... 2021-MEB-EKYS başvuru yap!
2021-MEB-EKYS BAŞVURU TARİHLERİ
Adaylar başvurularını, 5-11 Şubat 2021 tarihleri arasında yapacaklar ve sınav ücretini yatırarak başvurularını
tamamlayacaklardır. Geç başvuru günü, 16 Şubat 2021 tarihidir.
2021-MEB-EKYS BAŞVURU ÜCRETİ
Sınava girecek adaylar 5-12 Şubat 2021 tarihleri arasında, 225,00 TL sınav ücretini yatıracaklardır:
Geç başvuru gününde başvuru yapan adaylar, sınav ücretini aynı gün %50 artırımlı olarak (337,5 TL)
yatıracaklardır.
2021-MEB-EKYS BAŞVURU
Sınava başvurular, elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet veya
ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla (ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden)
alınacaktır. Posta yoluyla başvuru alınmayacaktır. Başvuru merkezleri listesi başvuru süresi içinde ÖSYM’nin
internet adresinde sınava başvuru bilgileri içerisinde yer alacaktır. ÖSYM başvuru merkezleri başvuruları, resmi iş
gününde ve resmi iş saatleri arasında alacaklardır.
2021-MEB-EKYS BAŞVURU KILAVUZU
2021-MEB-EKYS BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ
2021-MEB-EKYS SINAV MERKEZLERİ
SINAV MERKEZLERİ VE KODLARI
010-------Adana
030-------Afyonkarahisar
062-------Ankara - Çankaya
070-------Antalya
090-------Aydın
100-------Balıkesir
140-------Bolu
160-------Bursa
170-------Çanakkale
190-------Çorum
200-------Denizli
210-------Diyarbakır
220-------Edirne
230-------Elâzığ
240-------Erzincan
250-------Erzurum
260-------Eskişehir
270-------Gaziantep
310-------Hatay
320-------Isparta
330-------Mersin
341-------İstanbul - 1 (Kadıköy/Maltepe/Ataşehir)
343-------İstanbul - 3 (Beyoğlu/Şişli/Beşiktaş/Kağıthane/Sarıyer)
344-------İstanbul - 4 (Beyazıt/Bakırköy/Bahçelievler/Zeytinburnu/Fatih)
352-------İzmir-Kuzey (Karşıyaka/Bornova/Çiğli)
360-------Kars
380-------Kayseri
400-------Kırşehir
410-------Kocaeli
420-------Konya
430-------Kütahya
440-------Malatya
450-------Manisa
460-------Kahramanmaraş
470-------Mardin
480-------Muğla
490-------Muş
510-------Niğde
520-------Ordu
530-------Rize
540-------Sakarya
550-------Samsun
580-------Sivas
590-------Tekirdağ
600-------Tokat
610-------Trabzon
630-------Şanlıurfa
650-------Van
670-------Zonguldak
710-------Kırıkkale
720-------Batman
780-------Karabük
YORUMLAR