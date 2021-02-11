Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemEğitim2021-MEB-EKYS başvuruları bugün bitiyor! İşte 2021-MEB-EKYS başvuru kılavuzu ve başvuru ücreti... 2021-MEB-EKY
ABONE OL

2021-MEB-EKYS başvuruları bugün bitiyor! İşte 2021-MEB-EKYS başvuru kılavuzu ve başvuru ücreti... 2021-MEB-EKYS başvuru yap!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavına başvuracak adaylara son başvuru günü hatırlatması yaptı. 5 Şubat'ta başlayan 2021-MEB-EKYS başvuruları bugün sona erecek. İşte 2021-MEB-EKYS başvuru kılavuzu ve başvuru ücreti... 2021-MEB-EKYS başvuru yap!

2021-MEB-EKYS başvuruları bugün bitiyor! İşte 2021-MEB-EKYS başvuru kılavuzu ve başvuru ücreti... 2021-MEB-EKY

2021-MEB-EKYS başvurusu yapacak adaylar için son başvuru günü uyarısı yapıldı. ÖSYM tarafından 14 Mart 2021
tarihinde gerçekleştirilecek olan 2021 Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2021-MEB-EKYS) başvurusu yapmak isteyen adaylar bugün saat 23.59'a kadar ÖSYM internet sitesi üzerinden başvurularını tamamlayabilecek. İşte 2021-MEB-EKYS başvuru kılavuzu ve başvuru ücreti... 2021-MEB-EKYS başvuru yap!

2021-MEB-EKYS BAŞVURU TARİHLERİ

Adaylar başvurularını, 5-11 Şubat 2021 tarihleri arasında yapacaklar ve sınav ücretini yatırarak başvurularını
tamamlayacaklardır. Geç başvuru günü, 16 Şubat 2021 tarihidir.

2021-MEB-EKYS BAŞVURU ÜCRETİ

Sınava girecek adaylar 5-12 Şubat 2021 tarihleri arasında, 225,00 TL sınav ücretini yatıracaklardır:
Geç başvuru gününde başvuru yapan adaylar, sınav ücretini aynı gün %50 artırımlı olarak (337,5 TL)
yatıracaklardır.

2021-MEB-EKYS BAŞVURU

Sınava başvurular, elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet veya
ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla (ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden)
alınacaktır. Posta yoluyla başvuru alınmayacaktır. Başvuru merkezleri listesi başvuru süresi içinde ÖSYM’nin
internet adresinde sınava başvuru bilgileri içerisinde yer alacaktır. ÖSYM başvuru merkezleri başvuruları, resmi iş
gününde ve resmi iş saatleri arasında alacaklardır.

2021-MEB-EKYS BAŞVURU KILAVUZU

2021-MEB-EKYS BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

2021-MEB-EKYS SINAV MERKEZLERİ

SINAV MERKEZLERİ VE KODLARI
010-------Adana
030-------Afyonkarahisar
062-------Ankara - Çankaya
070-------Antalya
090-------Aydın
100-------Balıkesir
140-------Bolu
160-------Bursa
170-------Çanakkale
190-------Çorum
200-------Denizli
210-------Diyarbakır
220-------Edirne
230-------Elâzığ
240-------Erzincan
250-------Erzurum
260-------Eskişehir
270-------Gaziantep
310-------Hatay
320-------Isparta
330-------Mersin
341-------İstanbul - 1 (Kadıköy/Maltepe/Ataşehir)
343-------İstanbul - 3 (Beyoğlu/Şişli/Beşiktaş/Kağıthane/Sarıyer)
344-------İstanbul - 4 (Beyazıt/Bakırköy/Bahçelievler/Zeytinburnu/Fatih)
352-------İzmir-Kuzey (Karşıyaka/Bornova/Çiğli)
360-------Kars
380-------Kayseri
400-------Kırşehir
410-------Kocaeli
420-------Konya
430-------Kütahya
440-------Malatya
450-------Manisa
460-------Kahramanmaraş
470-------Mardin
480-------Muğla
490-------Muş
510-------Niğde
520-------Ordu
530-------Rize
540-------Sakarya
550-------Samsun
580-------Sivas
590-------Tekirdağ
600-------Tokat
610-------Trabzon
630-------Şanlıurfa
650-------Van
670-------Zonguldak
710-------Kırıkkale
720-------Batman
780-------Karabük

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberi: Vahşet! Eşini öldürüp 2 çocuğunu yaraladı - Haberler
GÜNDEMVahşet! Eşini öldürüp 2 çocuğunu yaraladı
AÇIKLANDI: SON DAKİKA! Beşiktaş'ta durağa dalan şoföre müebbet ile 134 yıl hapis cezası
GÜNDEMBeşiktaş'ta durağa dalan şoföre müebbet ile 134 yıl ...
HDP heyeti DEVA'yı ziyaret etti - Haber
GÜNDEMHDP heyeti DEVA'yı ziyaret etti
Ticaret Bakanlığı 115 personel alımı yapacak! Ticaret Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir?
GÜNDEMTicaret Bakanlığı personel alımı başvuru 2021!
YETER! Son dakika: Tartıştığı eşini katletti! - Haberler
GÜNDEMTartıştığı eşini katletti!
Ramazan başlangıcı ne zaman, ilk sahura ne zaman kalkılacak? 2021 Ramazan başlangıcı tarihi
GÜNDEM2021 Ramazan Ayı ne zaman başlayacak?
KORKUNÇ! Son dakika: Toplu arı ölümlerinin sebebi bulundu - Haber
GÜNDEMToplu arı ölümlerinin sebebi bulundu!
Son dakika haberi Metropollerde eylem hazırlığındaki 3 terörist yakalandı!
GÜNDEMMetropollerde eylem hazırlığındaki 3 terörist ...
Son dakika: Ege Denizi'nde bir deprem daha! - Haberler
GÜNDEMEge Denizi'nde bir deprem daha!
ZEMHERİ! Son dakika: Kar kapıya dayandı! Sıcaklıklar 20 derece düşecek
GÜNDEMMeteoroloji duyurdu! 20 derece düşecek! 5 gün kar!