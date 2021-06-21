Muğla'da 1 polisin şehit olduğu, 1 polisin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili 12 kişi tutuklandı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen LGS sınavının ardından LGS cevap anahtarı ve 2021 LGS soru kitapçığı yayınlanmıştı. 2021 LGS sınavına katılan adayların merakla beklediği LGS sonuç tarihi MEB tarafından duyurulmuştu. İşte LGS sonuçları ve tercih tarihine dair merak edilenler...

LGS 2021 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS soru kitapçığı ve LGS cevap anahtarı yayınlandı. LGS sonuçları ise 30 Haziran tarihinde yayınlanacak.

LGS sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı MEB tarafından "http://sonuc.meb.gov.tr" adresi üzerinden yayınlanacak.

2021 LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

2021 LGS sonuçlarının ardından gözler LGS tercihlerine çevriliyor. Daha önceki yıllarda tercih dönemi sonuçların açıklanmasını takip eden hafta içinde başlıyordu. 2021 LGS tercih dönemi tarihi ile ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

2021 LGS SORU KİTAPÇIĞI YAYINLANDI!

LGS 2021, 6 Haziran 2021 tarihinde, ilk oturumu, saat 09.30'da, ikinci oturumuyla ise 11.30'da başladı.

LGS birinci oturum, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika sürdü. İkinci oturumun ardından sınav saat 12.50'de sona erdi.

LGS soru kitapçığı ve LGS cevap anahtarının sınavın ardından kısa süre içerisinde Milli Eğitim Bakanlığı MEB tarafından geçtiğimiz gün yayınlandı. İşte LGS soru ve cevaplarının görüntüleneceği ekran...

2021 LGS SORU VE CEVAP ANAHTARINA PDF OLARAK ULAŞABİLMEK İÇİN TIKLAYINIZ