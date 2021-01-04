2021 yılı memur maaşları belli oldu! 2021 yılında memur maaş zammının belirlenmesinde etkisi olan aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) aralık ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla birlikte 2021 memur maaşları araştırılmaya başladı. 2021 Memur maaşı ne kadar oldu?

2021 MEMUR MAAŞLARI

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı aralık ayı enflasyon verileri ile birlikte memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yapılacak zam oranı da belli oldu. Buna göre, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yüzde 7.36, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına da yüzde 8.36 oranında zam yapılacak. Memur maaşlarına yapılan artışın 3 puanı toplu sözleşme zammından, kalanı da temmuz-aralık dönemindeki enflasyon farkından kaynaklanıyor.

MEMUR MAAŞLARI NE OLACAK? UNVAN VE DERECE 2020 Temmuz 2021 Ocak Vali 13.818 14835 Genel müdür (1/4) 13.891 14.914 Şube müdürü (Lisans - 1/4) 7.301 7.839 Memur (Lisans - 9/1) 4.509 4.841 Öğretmen (1/4) 5.634 6.049 Kaymakam 1. sınıf (1/4) 12.712 13.648 Başkomiser (3/1) 7.296 7.833 Polis memuru (8/1) 6.388 6.859 Uzman doktor (1/4) 8.675 9.314 Hemşire (Lisans - 5/1) 5.465 5.868 Mühendis (1/4) 7.452 8.001 Teknisyen (Lise - 11/1) 4.692 5.038 Araştırma görevlisi (7/1) 7.075 7.596 Vaiz (1/4) 5.854 6.285 Avukat (1/4) 7.115 7.639 En düşük memur maaşı 4.230 4.542

MEMUR MAAŞLARINA TEMMUZDA YÜZDE 5.75 ZAM YAPILDI

Memur maaşları ile emekli memur, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına temmuz ayında yüzde 5.75 oranında zam yapıldı. Memur maaşlarına yapılan zammın 4 puanı toplu sözleşmeden, 1.75 puanı da enflasyon farkından geldi.