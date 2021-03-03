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2021 MSÜ geç başvuru günü bugün! MSÜ başvuru kılavuzu ve ücreti: 2021 MSÜ geç başvuru yap!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı duyuruyla 2021 MSÜ aday belirleme sınavı için geç başvuruların alınmaya başladığını duyurdu. Başvuruları 27 Ocak-23 Şubat tarihlerinde gerçekleşen 2021 MSÜ başvurusunu tamamlayamamış adaylar bugün 23.59'da kadar başvuru yapabilecek. Peki, MSÜ 2021 geç başvuru ücreti ne kadar? İşte MSÜ başvuru kılavuzu ve MSÜ başvuru ekranı: MSÜ başvuru yap!

2021 MSÜ geç başvuru günü bugün! MSÜ başvuru kılavuzu ve ücreti: 2021 MSÜ geç başvuru yap!

2021-Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2021-MSÜ),geç başvuruları ÖSYM internet sitsi üzerinde başladı! Bu yıl 4 Nisan'da gerçekleşecek olan MSÜ aday belirleme sınavına başvurmak isteyen adaylar bugün 10.00-23.59 saatleri arasında başvuru yapabilecek. MSÜ başvuru kılavuzu ÖSYM tarafından adaylarla paylaşılmıştı. MSÜ sınavı başvuru nasıl yapılır, MSÜ başvuru yap! İşte MSÜ başvuru kılavuzu ve başvuru ücreti

MSÜ SINAVI NEDİR?

MSÜ aday belirleme sınavı, Milli Savunma Bakanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) arasında 19 Ocak 2021 tarihinde imzalanan Protokol uyarınca, 2021-2022 eğitim-öğretim yılında Milli Savunma Bakanlığınca 2’nci Seçim Aşamalarına çağrılacak askeri öğrenci adaylarını tespit etmek amacına yönelik sınavdır. ÖSYM tarafından yapılır ve değerlendirilir.

MSÜ SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

ÖSYM sınav ücretleri her sene değişiyor. 2021 MSÜ sınavı ücreti bu sene 110 TL olarak belirlendi. Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, %50 artırımlı olarak aynı gün ödeniyor.

2021 MSÜ geç başvuru ücreti 165 TL olarak belirlenmiştir.

MSÜ BAŞVURU TARİHLERİ, SON GÜN NE ZAMAN?

2021-Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2021-MSÜ)
başvuruları ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak 27 Ocak 2021 günü saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

MSÜ 2021 BAŞVURU TARİHLERİ 27 Ocak - 23 Şubat 2021 olarak belirlenmiştir.

MSÜ 2021 GEÇ BAŞVURU TARİHİ

2021 MSÜ aday belirleme sınavına katılmak isteyen ancak 27 Ocak - 23 Şubat 2021 tarihlerinde başvurusunu tamamlayamamış olan adaylar 3 Mart 2021 (bugün) GEÇ BAŞVURU GÜNÜnden faydalanabilir.

2021 MSÜ SINAVI BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

2021 MSÜ SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2021 MSÜ 4 Nisan 2021 Pazar günü tüm il merkezlerinde yapılacak. 2021 MSÜ sınavı saat 10.15'te başlayacak ve 135 dakika sürecek.

2021 MSÜ SINAVI BAŞVURU KILAVUZUNU İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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