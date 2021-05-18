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2021 MSÜ tercih nasıl yapılır, tercihler ne zaman bitecek? MSÜ tercih kılavuzu ve son tercih tarihi

Milli Savunma Üniversitesi aday belirleme sınavına katılan adayların ilgiyle takip ettiği MSÜ tercih dönemi gündemde. Gelecek yıl MSÜ'de eğitim görmek isteyen adaylar 4 Nisan 2021'de sınava girmiş, 30 Nisan'da da tercihlerini yapmaya başlamıştı. Tercihlerini henüz tamamlamamış olan adaylar 2021 MSÜ tercih nasıl yapılır, tercihler ne zaman bitecek? sorusunu araştırıyor. MSÜ tercih kılavuzu ve son tarih

2021 MSÜ tercih nasıl yapılır, tercihler ne zaman bitecek? MSÜ tercih kılavuzu ve son tercih tarihi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2021 MSÜ sınavına katılan adaylar 30 Nisan'dan beri https://personeltemin.msb.gov.tr/ adresi üzerindeki yönlendirmeye göre tercihlerini yapıyor. Tercih kılavuzunda yer alan ifadeye göre 2021 MSÜ tercihlerini tamamlamayan adaylar 2. seçim aşamasında çağırılmayacak. 2021 MSÜ tercih nasıl yapılır, tercihler ne zaman bitecek? sorusu tercihlerini tamamlamamış MSÜ adayları tarafından merak ediliyor. MSÜ tercih işlemlerine dair merak edilenleri haberimizde derledik...

2021 MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

2021 MSÜ sınavına katılam adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini 30 Nisan (saat 10:00'dan)-19 Mayıs 2021 (saat 23:59'a kadar) yapmaları gerekiyor. Belirtilen süre içerisinde tercihini yapmayan adaylar, 2'nci Seçim Aşamalarına çağrılmayacak.

2021 MSÜ TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

MSÜ TERCİH NASIL YAPILIR?

2021 MSÜ tercihleri e-devlet sistemi üzerinden yapılmaktadır. Tercih yapılırken dikkate alınacak taban puanları ve tercih şartları MSÜ tercih kılavuzunda detaylı olarak anlatılmaktadır.

Okul türüne göre belirlenen taban puanlar ve adayların ilgili 2021-MSÜ puan türündeki sırasına göre 2'nci Seçim aşamalarına çağrılması ile ilgili bilgilendirme https://personeltemin.msb.gov.tr genel ağ adresinden yapılacak olup sınav çağrıları Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Dairesi Başkanlığınca https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden yapılacaktır. Sınava çağırılan adaylar, sınava başvuru yaparken / tercih yaparken verdikleri cep telefonlarından bilgilendirilecektir. Bu nedenle adayların iletişim bilgilerinin doğru olması ve özellikle cep telefon numaralarının güncel olması çok önemlidir.

2021 MSÜ TERCİH YAPMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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