Ramazan ayının ikinci yarısında ve bayramda tam kapanma kararı alındı. Milyonlar bu sene de Ramazan bayramını evinde geçirecek. Ramazan bayramı ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar için müjdeli bir haber de geldi. Ramazan bayramı tatili kaç gün? Ramazan bayramı ne zaman?

2021 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

13 Mayıs Perşembe günü başlıyor.

15 Mayıs, Cumartesi günü bitiyor.

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu. Kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanların 10 Mayıs 2021 Pazartesi ve 11 Mayıs 2021 Salı günleri tam gün, 12 Mayıs 2021 Çarşamba günü yarım gün idari izinli sayılmalarına karar verildi.